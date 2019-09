Haglöf remporte le TAG Heuer Best Lap Trophy à la WTCR Race of China

Daniel Haglöf peut se consoler de son abandon en Course 3 à la WTCR Race of China : il a remporté le TAG Heuer Best Lap Trophy sur l'ensemble du week-end avec sa CUPRA TCR.

Le pilote PWR Racing a signé ce tour le plus rapide en 1'52"687 lors de la Course 2 à grille inversée ce dimanche, où il a fini cinquième. Il a été éliminé de la Course 3 dans un accident au premier tour.



La performance de Haglöf a tout juste été suffisante pour éclipser un autre pilote CUPRA, Aurélien Panis, et son chrono de la Course 1 ce samedi. Le représentant de l'équipe Comtoyou DHL Team CUPRA Racing driver avait réussi un tour en 1'52"965 pour atteindre la sixième place lors de cette première manche.



Gabriele Tarquini a réalisé le meilleur tour en Course 3 avec un temps de 1'53"126.

