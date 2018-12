Yvan Muller a peut-être manqué le premier titre pilotes en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO pour trois points, mais le Français, légende du supertourisme, n'en a pas moins produit une performance exceptionnelle lors de la finale à Macao.

Muller, qui est sorti de sa retraite pour la saison 2018, a formé son équipe WTCR à la veille de la nouvelle campagne, inscrivant deux Hyundai i30 N TCR pour lui-même et pour Thed Björk, champion du monde des voitures de tourisme FIA WTCC 2017.



Avec l’appui du personnel de Cyan Racing, YMR a battu de trois points l’équipe rivale du groupe Hyundai, BRC Racing, au titre par équipes, l’aboutissement d’une lutte épique pour la suprématie.



"Je suis très fier de ce que nous avons accompli", a déclaré Muller à l'issue de la finale de la saison à Macao. «Ok, je suis donc quatre fois champion du monde en tant que pilote, mais comme je l'ai dit à mes garçons, je donnerais facilement l'un de mes titres pour être un champion par équipe. Je suis très heureux."



YMR a terminé la saison 1 du WTCR OSCARO avec sept victoires, six pole positions DHL, cinq meilleurs tours et 78 tours en tête.



Cliquezicipour revoir Muller et Gabriele Tarquini discuter de la finale du WTCR à Macao lors du programme "presque" en directAll Access.

The post Histoires de la première année du WTCR : Muller le magnifique appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.