Histoires de la première saison de WTCR : Yann sur les traces d’oncle Yvan

Avant la première WTCR Race of Hungary fin avril, aucun pilote n'avait remporté plus de courses de supertourisme mondial de la FIA dans le pays que Yvan Muller.

Alors que les quatre succès de Muller demeurent un record, ce fut son neveu Yann Ehrlacher qui a décroché la première victoire du nouveau WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO sur le Hungaroring.



Le succès de Ehrlacher au volant d'une Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport est survenu après un fantastique premier tour qui l'a vu bondir de la cinquième position jusqu'à une première place assez opportuniste qu'il n'allait plus quitter - et tout cela en quelques virages.



Après coup, l'énormité de ce que Ehrlacher a accompli a frappé le jeune homme de ans à l'époque. "Je saison qu'il était le [tenant] du record de pole sur le [Hungaroring] et de victoires aussi. C'est déjà génial d'être sur la même grille et même sur cette liste de pilotes victorieux en Hongrie. Je suis heureux de partager cela avec Yvan."



Muller avait quitté la Hongrie avec deux troisièmes places au volant de sa Hyundai i N-TCR i30 TCR - et une belle satisfaction familiale après le succès de son neveu.



"La première fois qu'il est venu ici, il était certainement sur mes genoux et maintenant il gagne et fait partie de la liste des vainqueurs", a déclaré Muller. "Je ne pensais pas que je serais toujours dans la voiture quand il serait sur la première place du podium, mais bien sûr, je suis très heureux, c’est un sentiment étrange mais agréable."

