Il est de retour ! Le tour joker va pimenter l’action en WTCR à Vila Real

Ce ne sera pas que le tracé vallonné de Vila Real qui demandera au leader du championnat Yann Ehrlacher et à ses rivaux d'être au top de leur forme en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO ce week-end.

Le tour «joker» a apporté un concept inédit aux championnats du monde de course automobile lorsqu'il a été utilisé lors de la course du Portugal WTCC en 2017.



Conçu pour pimenter encore plus l'action sur un circuit où le dépassement n'est pas toujours possible, le concept du tour joker impose aux pilotes du WTCR OSCARO de prendre un parcours alernatif dans les trois courses, mais pas avant le troisième tour de chaque manche.



"Le tour " joker "est une très bonne chose", a déclaré Ehrlacher. "C'est quelque chose qui est nouveau et qui attire les fans. Sur un circuit en ville, il est vraiment difficile de doubler, cela vous donne donc une bonne opportunité de dépasser. "



Le tour joker de Vila Real se situe au dernier virage, au virage 26, avec l'approbation du département de sécurité de la FIA et des autorités locales. Alors que le droite/gauche du rond-point sera toujours utilisé dans des conditions de course normales, l'itinéraire alternatif amènera les pilotes dans l'autre sens sur le rond-point et une séquence gauche / droite plus serrée avant de rejoindre la ligne droite. L'itinéraire alternatif devrait prendre deux secondes de plus, ce qui donnera aux pilotes l'occasion de doubler.



Inspiré par le Championnat du Monde de Rallycross de la FIA, le tour joker a ajouté une dimension supplémentaire à la WTCC Race of Portugal en 2017. En plus d'offrir des possibilités de dépassement supplémentaires, il conduira à différentes stratégies qui pourraient changer le cours des courses.



"Quand nous avons eu un tour de joker pour la première fois l'année dernière, cela a bien fonctionné et j'ai gagné des positions", a déclaré Thed Björk, champion du FIA World Touring Car Championship en 2017. "Vous pouvez tenter une tactique risquée ou une tactique plus sûre pour vous donner l'opportunité de dépasser. Cette année, il y a beaucoup plus de voitures sur la grille donc ce sera plus difficile. Nous devons également voir où nous nous qualifions avant de pouvoir décider de la tactique. "



Pour le rendre visible et compréhensible à la télévision, l'emplacement du tour de «joker» sera mis en évidence par des graphismes spéciaux, qui donneront également aux téléspectateurs une notification instantanée lorsque le tour a été pris. Les fans suivant le chronométrage en direct via l'application WTCR seront également en mesure de déterminer le statut «joker» de chaque pilote.

