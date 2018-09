La star chinoise Ma Qing Hua pour une double pige à domicile en WTCR OSCARO

Ma Qing Hua, le premier pilote chinois à remporter une course de championnat du monde FIA, fera ses débuts dans la WTCR – FIA World Touring Car Cup présentée par OSCARO lorsque la série reprendra ses droits dans son pays à la fin du mois.

Le pilote de 30 ans, originaire de Shanghai, a été appelé pour piloter une Honda Civic Type R TCR du Boutsen Ginion Racing, en remplacement du jeune Belge Benjamin Lessennes.



Après avoir disputé la course WTCR de China-Ningbo du 28 au 30 septembre, Ma restera avec l’équipe pour la deuxième partie du double rendez-vous chinois, avec une seconde pige dans les rues de Wuhan du 5 au 7 octobre.



«Je suis vraiment heureux de courir dans mon pays avec cette voiture de cette nouvelle réglementation», a déclaré Ma. «C’est vraiment une bonne chose d’être dans cette série, même si je ne connais pas la voiture et que je n’ai pu parcourir aucun tour sur les deux circuits. J'arrive également en plein milieu de la saison alors que tout le monde aura beaucoup plus d'expérience que moi. Ce ne sera pas facile avec seulement deux séances d’essais avant les qualifications, mais j’apprécie vraiment de me battre avec des pilotes comme Rob Huff, Gabriele Tarquini et Yvan Muller et je suis vraiment content de retrouver cette compétition. Je voudrais remercier tout le monde pour cette opportunité, j'apprécie vraiment la chance qui m'est offerte. Je vais y aller pas à pas et faire de mon mieux pour terminer les courses afin d'obtenir le maximum de temps de piste possible. »



Olivia Boutsen, responsable de l’équipe Boutsen Ginion Racing, a déclaré: «La première saison du WTCR a été difficile pour nous, mais avec trois résultats dans le top 5, nous avons montré que nous pouvions nous battre pour obtenir de bons résultats sur de nombreux circuits. Ningbo et Wuhan sont deux nouvelles pistes pour l’équipe, mais nous sommes ravis d’avoir un pilote avec l’expérience de Ma Qing Hua à bord et nous sommes impatients de l’accueillir dans notre équipe."



François Ribeiro, directeur d’Eurosport Events, le promoteur du WTCR OSCARO, a déclaré: «Ma a prouvé son talent en remportant la WTCC Race of Russia à ses débuts en 2014. Il a joué un rôle important dans le succès de Citroën WTCC et a également démontré son aptitude à s'adapter à différentes voitures dans différentes disciplines en peu de temps, je suis donc convaincu que ce ne sera pas un problème pour lui de sauter dans le baquet d'une Honda Civic Type R TCR. En plus d'être une excellente opportunité pour Ma, c’est vraiment une bonne nouvelle qu’un pilote chinois de premier plan soit sur la grille pour le prochain double rendez-vous en Chine, qui promet d’être une véritable occasion spéciale à l'occasion des célébrations de la Golden Week dans le pays.



En plus de ses succès en course automobile, Ma a été le premier pilote chinois à participer à un week-end de Formule 1 en rejoignant HRT pour les essais libres 1 au Grand Prix d'Italie en 2012 à la place de Narain Karthikeyan. Il a également de l'expérience dans le championnat de Formule E de la FIA, en A1 Grand Prix, en Formule 3 britannique, en TCR Asie et Chine et s'est également essayé au ​​World Rallycross de la FIA . Sa présence dans le WTCR OSCARO fera de la Chine le 15e pays à être représenté dans le championnat.



Ma fera équipe avec le Néerlandais Tom Coronel chez Boutsen Ginion Racing. Lessennes reprendra son rôle de pilote d’essai et de pilote de réserve, tandis que Tiago Monteiro continuera de poursuivre sa récupération pour revenir en course avant la fin de la saison.

