L’avance de Guerrieri pour le titre WTCR réduite en Chine

Esteban Guerrieri explique pourquoi une “bonne journée” en a finalement été “une mauvaise” à la WTCR Race of China.

En tête du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO avec 22 points d'avance sur Norbert Michelisz au début du week-end sur le Ningbo International Speedpark, l'Argentin a vu son avance réduite à neuf unités, la première course du week-end ayant extrêmement mal commencé.



“Depuis la 12e place sur la grille, le top 10 était l'objectif et nous aurions pu l'accomplir,” explique la star d'ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. “Quand j'ai mis mon gant alors que je me préparais pour le tour de formation, j'ai touché le bouton de l'extincteur par mégarde avec la main et il s'est déclenché.”



“Les mécanos ont fait du super boulot pour nettoyer la voiture, mais j'ai dû prendre le départ des stands, et bien que nous soyons remontés, mon avance au championnat est désormais bien plus faible. Demain sera une journée très importante.”

