Augusto Farfus se réjouit du challenge qu'il s'apprête à relever en rejoignant la grille du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO en 2019.

Âgé de 35 ans, il fera partie des quatre voitures clientes de Hyundai Motorsport participant à la deuxième saison du WTCR OSCARO.



Alors que le Brésilien possède une expérience considérable dans les courses de supertourisme mondial, avec 15 victoires en six ans en WTCC, il n’a pas goûté au pilotage de traction avant depuis 2006.



"Je suis très reconnaissant de ma période, et de mes succès en GT, mais après avoir constaté le niveau de compétition dans le FIA ​​WTCR, je suis très heureux de rejoindre la grille en 2019", a déclaré Farfus, qui a passé les sept dernières saisons de course en championnat DTM. "Ce sera un nouveau défi pour moi, car je n'avais jamais conduit de voiture TCR. En fait, la dernière fois que j'ai piloté en traction avant, c'était en 2006."



Farfus rejoindra Nicky Catsburg, Norbert Michelisz et Gabriele Tarquini, en tant que pilote compétition client du Hyundai Motorsport, lors d’un essai intensif au Portugal le mois prochain.



«Je suis ravi de travailler pour les équipes clientes de Hyundai Motorsport afin d’en assurer le succès, ainsi que le reste des pilotes i30 N TCR du championnat qui entament rapidement la nouvelle saison.»



Farfus est sur la photo en train de célébrer son succès de la Coupe du Monde FIA ​​GT à Macao le mois dernier.



Photo: Augusto Farfus Media

The post Le challenge Hyundai WTCR excite Farfus appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.