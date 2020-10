Boldizs, 23 ans, a terminé hier la deuxième phase de qualification à la 11e place. Mais quand Gilles Magnus – qui s’était qualifié septième – a été pénalisé pour une hauteur de caisse non conforme, le classement de cette Q2 a été modifié, Yvan Muller passant de la 10e place à la neuvième et Boldizs de la 11e à la 10e.

Les dix premiers de la Q2 prenant le départ de la Course 2 dans l’ordre inverse, Yvan Muller est redescendu à la deuxième place avec sa Lynk & Co 03 TCR de Cyan Racing, Boldizs héritant de la DHL Pole Position pour la première fois de sa carrière en WTCR.

“J’ai eu l’information que je partirais de la pole position en Course 2”, a dit le pilote de la CUPRA Leon Competición engagée par Zengő Motorsport. “C’est incroyable et je ne sais pas quoi dire pour l’instant. Ce n’est pas de chance pour Gilles, mais c’est bien pour moi et tout le monde est très content dans l’équipe, surtout que c’est notre course à domicile sur le Hungaroring. Malheureusement, nous n’avons pas de public, mais je suis impatient d’être là, en pole position, sur la grille de départ demain. Je ne vais pas dormir cette nuit, mais c’est sûr, je vais continuer d’attaquer.”