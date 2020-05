Les aventures de Monteiro en esports

-

Avec plus de 20 ans d'expérience en course, 12 victoires en FIA World Touring Car, sans parler d'un podium en Formule 1 à son actif, Tiago Monteiro n'a pas beaucoup d'occasions de prétendre qu'il y a quelque chose de nouveau pour lui dans le monde de la course.

Toutefois, en raison de la période de confinement actuelle rendue nécessaire par la pandémie de coronavirus, le pilote de WTCR - FIA World Touring Car Cup, sur Honda, a décidé de participer pour la première fois à une course de simulation afin de continuer à être affûté pendant l'interruption des activités de sport automobile.



Il serait faux de dire que Monteiro, 43 ans, est un novice en matière de simulateurs, car l'utilisation de versions professionnelles de simulateurs de course constitue la partie essentielle des préparatifs avant chaque épreuve pour le Portugais et se collègues pilotes Honda Racing, que ce soit en WTCR ou lors de la version précédente du championnat, le WTCC. Cependant, l'expérience immersive d'un matériel monté en usine est difficilement comparable à un montage fait maison - dans le cas de Monteiro, "essentiellement un volant et des pédales PlayStation !



"Je n'ai jamais fait de course en simulateur, mais, oui, nous nous entraînons beaucoup en sim", explique Monteiro. "Mais nous parlons de simulateurs professionnels, qui donnent vraiment, vraiment l'impression d'être une voiture de course. J'ai beaucoup travaillé sur ces simulateurs, j'ai beaucoup pratiqué, nous nous sommes beaucoup entraînés avec Honda, nous en avons beaucoup développé."



"Mais là encore, c'est un vrai simulateur qui réagit comme une voiture, et vous devez le piloter comme une voiture. Peu importe à quel point la simulation de course essaie d'évoluer et de ressembler à une voiture de course, c'est toujours un jeu vidéo, et je l'ai découvert - parce que j'essayais de la piloter comme une voiture de course, et ça ne fonctionne pas !"



Bien que l'expérience de ses adversaires dépasse largement la sienne, Monteiro a les moyens de battre les meilleurs. Il avait une vingtaine d'années lorsqu'il a commencé sa véritable aventure dans le sport automobile avec une campagne en Porsche Carrera Cup France en 1997, mais seulement huit ans plus tard, il débutait la première de ses deux saisons en F1 - un des points forts d'une carrière qui s'étend sur quatre décennies.



C'est avec la même vigueur qu'il a gravi les échelons de la vie réelle que Monteiro s'est lancé tête première dans la course de simulation pour rattraper le temps perdu. Le pilote portugais n'a participé à sa première course que fin mars, mais depuis lors, il a été en action plusieurs fois chaque semaine, notamment dans la série WTCR Esports de pré-saison, complétant un contingent de quatre pilotes Honda Racing, qui affronte d'autres concurrents de la série et des pilotes professionnels du simracing. En collaboration avec son ami et compatriote António Félix da Costa, Monteiro a également contribué à collecter plus de 10 000 euros pour acheter des équipements de protection individuelle pour le personnel portugais en première ligne de la bataille COVID-19 en organisant la "Friends Fund Race", à laquelle ont participé les deux pilotes et un certain nombre de leurs amis de la course.



Mais si la simulation offre à Monteiro l'occasion de développer des compétences dans un autre domaine, un sentiment différent domine dans tous ses messages durant la campagne WTCR d'Esports : le désir de rendre la pareille aux fans qui ont été privés d'action sur piste durant la pandémie. C'est la marque d'un professionnel, conscient de sa responsabilité de rendre le soutien apporté par les supporters, un trait de caractère partagé par tous les membres de la famille Honda Racing.



"C'est une excellente façon de divertir les fans en ce moment", déclare Monteiro. "Pour les fans, pour le public, et même pour les sponsors, ce sera important d'avoir cela. Je veux être juste et divertir tout le monde et je crois que cela fait partie de mon travail.



"Je ne m'attends pas à des choses folles, mais je vais essayer de faire de mon mieux ! L'idée de tout cela n'est pas d'être là et de gagner quoi qu'il en coûte, c'est juste de participer. Je pourrais être le dernier ou n'importe quoi d'autre, mais ce n'est pas grave - il s'agit juste d'être là et de montrer son engagement".



Cela dit, il est difficile de retirer à un coureur le besoin instinctif et incessant d'être compétitif. Dans la vraie course automobile, c'est en s'entraînant qu'on devient parfait, ce qui est plus facile à dire qu'à faire pour Monteiro. Avec deux enfants à charge et une entreprise de management de pilotes à gérer, il n'y a que très peu d'heures libres à consacrer à l'entraînement, même si les routines de travail "normales" sont à oublier.



Monteiro continue : "Un autre problème est que vous avez différentes plateformes ; vous avez iRacing, vous avez rFactor, et puis vous avez RaceRoom, qui est celle que le WTCR utilise, et elle est complètement différente d'iRacing ou de rFactor.



"C'est clair, tous mes amis - joueurs ou simracers professionnels qui jouent beaucoup - m'ont dit que la seule façon de s'améliorer, c'est de piloter, piloter, piloter, piloter. Mais le truc est que beaucoup d'entre eux n'ont pas de famille, ils sont seuls à la maison, ils ont beaucoup plus de temps, et je dois trouver un peu plus de temps pour le faire, mais je ne peux pas passer six, sept heures par jour comme beaucoup d'entre eux le font."



"J'ai beaucoup de choses à faire, même si je suis coincé à la maison, donc je n'ai pas beaucoup de temps libre pour m'entraîner, sauf si je le fais tard le soir - mais, pour être honnête, je ne veux pas me coucher à 1h ou 2h du matin pour jouer à l'ordinateur ! Donc ce n'est vraiment pas suffisant pour comprendre la subtilité de ces jeux".



Comme le laisse entendre ce commentaire, l'apprentissage de Monteiro se fait souvent pendant les courses elles-mêmes. Le fait de s'inspirer des trajectoires prises par les simracers professionnels l'aide, confirme Monteiro, à s'améliorer.



Rappelant son expérience lors de la deuxième course de la première manche de la mini-série WTCR d'Esports, au cours de laquelle Monteiro a été le meilleur pilote WTCR pendant un certain temps, il déclare : "Je suis passé de la 23e à la 17e place au premier tour, ce qui était bien et m'a mis dans un bon groupe avec quelques gamers à l'avant que j'essayais de suivre - c'était impossible, mais quand même, j'ai appris d'eux, parce que la différence avec le simulateur est que vous devez comprendre où vous pouvez couper et où vous ne pouvez pas."



"Quand vous suivez ces gars, vous pouvez comprendre ce qu'ils font, à quel point ils freinent tard, etc. Parfois ils freinent très tôt parce que c'est mieux, parfois ils freinent plus tard que la réalité - là encore parce que c'est mieux dans le jeu. C'était donc bien de suivre ces gars pendant un certain temps, je me suis beaucoup amélioré".



Il ajoute : "Quand j'ai commencé, j'ai parlé à beaucoup de joueurs, et ils m'ont dit qu'il y a beaucoup de trucs, de choses qui ne sont pas les mêmes que dans la réalité, il faut donc juste s'adapter et créer de nouvelles sensations. Je vais seulement m'y mettre de plus en plus, bien sûr, mais c'est encore un changement très difficile".



Bien qu'il faille probablement encore attendre un certain temps avant que la saison WTCR puisse débuter, lorsque l'action sera de retour, Monteiro sera aussi désireux que quiconque d'ajouter aux statistiques qui font de lui l'un des meilleurs pilotes de voitures de tourisme de sa génération. D'ici là, il y a la volonté de relever le défi de l'élite des simracers en tant que débutant - tout en offrant un spectacle aux fans, bien sûr.

