L’EWC et le WTCR joignent leurs forces à deux reprises en 2019

Le championnat du monde d'endurance moto de la FIM et le WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO joindront leurs forces par deux fois en 2019, Eurosport Events étant le promoteur des épreuves.

Ce sera une première mondiale puisque deux catégories majeures de la FIA et de la FIM apparaissent sur le même programme, offrant aux fans une occasion unique de suivre une action à grande vitesse sur deux et quatre roues.



La première épreuve combinée aura lieu sur le Slovakia Ring du 10 au 12 mai. Situé à proximité de la capitale slovaque, Bratislava, le Slovakia Ring accueillera les 8 Heures du Slovakia Ring, la troisième manche du CEE FIM 2018-2019 et le troisième week-end du WTCR OSCARO 2019.



La deuxième épreuve combinée est programmée sur le circuit international de Sepang en Malaisie à une date à confirmer. Ce sera la première fois que les deux séries se rendent sur ces lieux, ce qui mettra en scène la super finale du WTCR OSCARO et la nouvelle épreuve hivernale du CEE FIM 2019-2020.



Le Slovakia Ring et Sepang comptent une vaste expérience dans l'organisation d'événements de voitures et de motos conformes aux normes internationales. Pour que la sécurité des coureurs et des conducteurs ne soit pas compromise, les horaires des épreuves seront conçus de manière à permettre les préparatifs de piste nécessaires.



"En tant que promoteur du WTCR et du CEE, Eurosport Events offrira un festival de divertissement aux amateurs de sport automobile à deux et quatre roues, ce qui est presque unique sur le calendrier international", a déclaré François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events. "C’est aussi une excellente occasion de regrouper des catégories de la FIA et de la FIM sur un même meeting."

