Michelisz en DHL Pole Position pour la Course 2 de la WTCR Race of China

Candidat au titre WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, Norbert Michelisz prendra le départ de la Course 2 à grille inversée de la WTCR Race of China depuis la DHL Pole Position suite à une seconde séance qualificative animée à Ningbo.

Le pilote BRC Hyundai N Squadra Corse a conclu la Q2 au dixième rang dans son i30 N TCR et s'est ainsi assuré la première place sur la grille pour la Course 2 d'aujourd'hui.



“Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai fait dixième, je suis donc relativement content, à vrai dire,” déclare Michelisz, qui est le dauphin d'Esteban Guerrieri au classement général WTCR / OSCARO, avec neuf points de retard. “Je ne suis pas sûr que nous ayons la voiture pour nous battre pour la pole ce week-end, mais partir premier en Course 2 était mon objectif. La séance a été perturbée par la pluie et j'ai commis deux petites erreurs dans mon tour le plus rapide en Q2 ; à cause de ça, je n'ai pas pu aller bien plus vite. Mais en fin de compte, je suis satisfait du résultat.”



Pilote Cyan Racing, Thed Björk était le neuvième plus rapide en Q2 au volant de sa Lynk & Co, ce qui signifie qu'il sera aux côtés de Michelisz pour la Course 2. En deuxième ligne, on retrouvera Augusto Farfus pour BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team et Gabriele Tarquini, coéquipier de Michelisz.



La Course 2 de la WTCR Race of China aura lieu à 14h30, heure locale, et la Course 3 suivra à 15h50.

