Néstor Girolami, candidat au titre cette saison en WTCR – FIA World Touring Car Cup, a décrit comme un "grand talent" le pilote qui représentera l'Argentine lors des FIA Motorsport Games à la fin du mois.

Ignacio Montenegro a été sélectionné pour tenter de décrocher une médaille dans la catégorie Touring Car au volant d'une Honda Civic Type R TCR. La star belge du WTCR Gilles Magnus, un des leaders de la série pour Comtoyou Team Audi Sport, sera parmi ses rivaux.



Girolami a souligné que Montenegro était un pilote à suivre après que le pilote a failli remporter la course d'endurance TCR South America à Autódromo Termas de Río Hondo en Argentine, son pays natal, en août.



Montenegro était au volant de sa Honda Civic Type R TCR et en route pour la victoire lorsqu'un problème de surchauffe est survenu.



Leur malchance a permis à Fabio Casagrande et à Esteban Guerrieri, le coéquipier de Girolami chez ALL-INKL.COM Münnich Motorsport en WTCR - FIA World Touring Car Cup, de prendre la première place, une position qu'ils ont conservée pendant le dernier tour et demi.



Après la course, Girolami a fait l'éloge de Montenegro dans un message sur Facebook :"Un pilote de grand talent, rapide et très professionnel. C'était un plaisir de partager la voiture. Il nous a manqué un tour et demi pour gagner, mais la course nous donnera une autre chance bientôt."



La deuxième édition des Jeux du sport automobile de la FIA se déroule du 26 au 30 octobre au Circuit Paul Ricard, dans le sud de la France.



Photo : Facebook.com/bebugirolamioficial

