Le statut de Goodyear #FollowTheLeader de Vernay en WTCR de Jean-Karl Vernay ne signifie pour l'instant pas grand chose pour le pilote français, pour qui l'important sera de porter la jaquette bleue tant convoitée à l'issue de la saison de WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Vernay est en tête du classement WTCR avec six points d'avance après son triomphe dans la course 2 en Allemagne au début du mois.



En plus de gagner le droit de porter la veste bleue Goodyear #FollowTheLeader, le pilote de l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team portera une bande jaune sur le pare-brise de sa Hyundai Elantra N TCR lorsque le week-end WTCR Race of Estoril commencera samedi.



"Évidemment, c'est toujours mieux d'être en tête et les points que nous avons pris au Nürburgring, personne ne pourra les reprendre et c'est important", a déclaré le Français Vernay. "Mais sinon, je ne pense pas trop à cela. Je suis juste concentré sur le fait de performer à nouveau et de fournir le meilleur résultat possible. Et c'est tout. N'avoir fait qu'une seule épreuve donc ça ne veut rien dire."

