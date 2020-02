Qui a marqué le plus de points en un week-end du WTCR 2019 ?

Sept pilotes ont été élus TAG Heuer Meilleur Pilote lors de la saison 2019 du WTCR – FIA World Touring Car Cup.

C'est cependant Yvan Muller qui s'est le plus illustré avec un record de 76 points – le maximum inscrit par un pilote WTCR depuis la création du championnat en 2018 – à la WTCR Race of China.



Ces points ont été marqués grâce à deux DHL Pole Positions, deux victoires et une troisième place au volant de sa Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR.



Lancé par Eurosport Events, promoteur du WTCR, le trophée TAG Heuer Meilleur Pilote récompense celui qui marque le plus de points lors de chaque week-end.



Voici les autres TAG Heuer Meilleurs Pilotes de 2019 :



Yvan Muller : WTCR Race of China = 76 points

Néstor Girolami : WTCR Race of Hungary = 66

Yvan Muller : WTCR Race of Macau = 65

Thed Björk : WTCR Race of Netherlands = 63

Thed Björk : WTCR Race of Morocco = 61

Ma Qing Hua : WTCR Race of Slovakia = 58

Esteban Guerrieri : WTCR Race of Japan = 57

Norbert Michelisz : WTCR Race of Malaysia = 56

Esteban Guerrieri : WTCR Race of Germany = 54

Yann Ehrlacher : WTCR Race of Portugal = 50

