RaceAtHome : Le roi Michelisz montre ses talents de simracer en remportant sa première victoire en

Norbert Michelisz s'est positionné dans la course au titre Esports WTCR en remportant sa première victoire de la saison, en rattrapant et en dépassant l'Aurélien Comte pour la première place alors que le Ningbo International Speedpark virtuel a offert une bataille acharnée ce soir (dimanche).

Après que le Français Yann Ehrlacher a converti sa Pole Position DHL en une seconde victoir en Esports WTCR dans la course 1 pour l'équipe "locale" Cyan Racing Lynk & Co, le décor était planté pour une bataille palpitante dans la course 2 avec un spectacle haletant diffusé sur Eurosport et d'autres chaînes de télévision du monde entier.



Le Français Comte s'est aligné en tête sur la grille de départ partiellement inversée et a mené les premiers tours jusqu'à ce que Norbert Michelisz ne trouve la faille au volant de sa Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR de l'équipe BRC. Le Slovaque Mato Homola a complété le podium dans la deuxième Hyundai BRC après des batailles en ligne plus qu'acharnées.



Après avoir été le plus rapide lors des qualifications, mais seulement troisième lors de l'exercice de la Superpole, Néstor Girolami, sur une Honda, a terminé la course 1 en deuxième position pour l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, le pilote CUPRA Mikel Azcona étant troisième.



Michelisz, qui s'est classé septième dans la course 1, est maintenant à six points du nouveau leader Ehrlacher dans le classement du Championnat Esports WTCR de pré-saison, avant la double manche de Macao le 12 juillet. Esteban Guerrieri, qui avait quatre points d'avance avant l'épreuve de Ningbo, glisse à la troisième place du classement, à huit points d'Ehrlacher, après avoir terminé quatrième et huitième dans les deux courses chinoises.



Les courses de Ningbo seront retransmises sur les chaînes de médias sociaux du WTCR à partir de 09h00 CET demain (lundi).



LES RÉSULTATS EN UN COUP D'ŒIL



Course 1 :

1 Yann Ehrlacher (France) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR

2 Néstor Girolami (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

3 Mikel Azcona (Espagne) CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

DHL Pole : Yann Ehrlacher (France) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR

Tour le plus rapide : Yann Ehrlacher (France) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR



Course 2 :

1 Norbert Michelisz (Hongrie) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR

2 Aurélien Comte (France) DG Sport Compétitivité Peugeot 308TCR

3 Mato Homola (Slovaquie) BRC Racing Team Hyundai i30 N TCR

DHL Pole : Aurélien Comte (France) DG Sport Compéticion Peugeot 308TCR

Tour le plus rapide : Esteban Guerrieri (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

