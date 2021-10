La victoire à domicile de Jean-Karl Vernay lors de la WTCR Race of France n'a pas seulement permis au pilote lyonnais de décrocher sa seconde victoire de la saison, elle lui a également permis de se replacer dans la course au titre, alors que quatre courses restent à disputer.

WTCR Race of France - top 3 de la Course 1

1 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 30m49.555s (136.6kph)

2 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +1.069s

3 Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, +5.045s

Tour le plus rapide : Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m19.837s (136.6kph)



WTCR Race of France - top 3 de la Course 2

1 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 31m09.653s (135.3kph)

2 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +1.531s

3 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, +2.457s

Tour le plus rapide : Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 1m20.584s (153.3kph)



Top 5 du classement provisoire après la 12e manche

1 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 160 points

2 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, 144 points

3 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 138

4 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 131

5 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 126



Alors que le WTCR se rendait pour la première fois en France - et sur le difficile circuit de 3,030 kilomètres de Pau-Arnos - Vernay a devancé son compatriote Yvan Muller dans la course 2 pour remporter sa première victoire depuis la WTCR Race of Germany en juin au volant de son Elantra Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team équipée de Goodyear.



Muller s'est contenté de la deuxième place, son coéquipier Santiago Urrutia complétant le podium pour marquer le cinquième anniversaire du constructeur chinois Lynk & Co.



Vernay a imité Frédéric Vervisch en devenant un double vainqueur en WTCR 2021 après que Vervisch a remporté une victoire impressionnante dans la course 1 au volant de son Audi Sport RS 3 LMS de l'équipe Comtoyou. Le Belge a profité de sa pole position sur la grille partiellement inversée pour devancer Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co), Gabriele Tarquini terminant troisième pour l'équipe BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.



En terminant quatrième de la course 1, Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) a renforcé ses chances de titre au volant de sa Honda Civic Type R TCR, mais un contact avec Vervisch dans la course 2 a coûté des points vitaux à l'Argentin, qui a terminé septième. Guerrieri est à six points du nouveau deuxième, Vernay, et à 22 points d'Ehrlacher, le Goodyear #FollowTheLeader [leader du championnat].



Luca Engstler est maintenant à trois points de Gilles Magnus au classement des pilotes junior FIA WTCR après avoir signé une double victoire. Tom Coronel a signé lui un doublé au Trophée WTCR, réservé aux pilotes indépendants. Vervisch a remporté leTAG Heuer Best Lap Trophy, tandis que Vernay a été élu pilote TAG Heuer Most Valuable Driver après avoir marqué 42 points sur le circuit Pau-Arnos.

