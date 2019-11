Résumé de course : Muller et Priaulx s’imposent pour Lynk & Co à Macao, Sepang et la Malaisie se

Andy Priaulx a remporté sa première victoire en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO dans les rues de Macao, concluant un week-end de rêve pour la marque chinoise Lynk & Co, qui propulsait les vainqueurs des trois courses.

Yvan Muller a gagné à deux reprises pour Cyan Racing, ce qui annonce une super-finale passionnante le mois prochain au Sepang International Circuit, où il affrontera Norbert Michelisz, Esteban Guerrieri et Thed Björk pour le plus grand titre au monde en voitures de tourisme.



Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse) quitte Macao avec un léger avantage de neuf points sur le pilote Honda Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) sur la #RoadToMalaysia, tous deux ayant surmonté un week-end difficile.



Le Hongrois a fini deuxième en Course 1 avant de se battre pour finir 10e et 12e lors des deux épreuves du dimanche : un accident en Q1 lors de la seconde séance qualificative l'avait empêché d'espérer bien mieux. Guerrieri, quant à lui, a abandonné en Course 1 mais a fini quatrième en Course 2 et dixième en Course 3. Il était censé prendre le départ de la Course 2 en DHL Pole Position mais a été pénalisé sur la grille et ne s'est élancé que quatrième.



Muller (Cyan Racing Lynk & Co) n'a pas connu de tels problèmes, convertissant sa DHL Pole Position en victoire en Course 1, avant de remonter de la cinquième place à la première en Course 2. Avec la sixième position en Course 3, il n'est que deux points derrière Guerrieri et 11 derrière Michelisz.



Kevin Ceccon (Team Mulsanne) a rebondi après la déception d'avoir manqué le podium à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan : il a fini à deux reprises dans le top 3 au volant de son Alfa Romeo Giulietta TCR.



Rob Huff (SLR VW Motorsport) était quatrième en Course 1, mais sa quête d'une dixième victoire à Macao n'a pas été un succès : le recordman en la matière n'est pas parvenu à convertir sa DHL Pole Position en première place à l'arrivée lors de la Course 3. Il s'est classé deuxième devant Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport). Johan Kristoffersson, double champion FIA World Rallycross, était le mieux placé de ceux qui découvraient Macao avec la cinquième place en Course 2 et la quatrième en Course 3 pour SLR Volkswagen.



Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team) a remporté le TAG Heuer Best Lap Trophy grâce à sa performance en Course 2, tandis que Billy Lo était la meilleure wild-card, le pilote macanais ayant signé un résultat de 23e en Course 1.



Tom Coronel a fini deux fois dans le top 15 pour Comtoyou DHL Team CUPRA Racing, tandis que Luca Engstler a marqué ses premiers points en WTCR / OSCARO en Course 3, ayant été appelé pour assurer l'intérim en l'absence d'Augusto Farfus chez BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team.

