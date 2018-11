Scheider hérite de sa première pole position DHL pour la course 2 à grille inversée

Timo Scheider a décroché sa première pole position DHL en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO pour la Course 2 à grille inversée lors de la WTCR Race of Macau.

Le double champion DTM a qualifié sa Honda Civic Type R du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport à la 10e place à l'issue de la Q2, assurant ainsi la première place au départ de la course 2 avec la grille inversée.



"Incroyable", se réjouissait Scheider avec un grand sourire. «Cela a bien commencé ce matin et nous avons ce cap. 10e, c’est un peu de chance, mais c’est difficile à exprimer. Incroyable. Je ne m'attendais pas à grand chose dès ma première visite à Macao, car le style de conduite de ces voitures est toujours un combat pour moi, mais j’adore cette piste et c’est vraiment émouvant. »



Scheider sera rejoint sur la première ligne de la course 2 par le vainqueur de la course de Suzuka, Kevin Ceccon, sur son Alfa Romeo Giulietta du Team Mulsanne.



Derrière ce duo, on retrouvera le pensionnaire du Audi Sport Team Comtoyou, Frédéric Vervisch, et Pepe Oriola, prétendant au titre au WTCR OSCARO au volant de sa Cupra TCR du Team OSCARO by Campos Racing. Yvan Muller, deuxième du championnat, s'est qualifié en sixième position, ce qui signifie qu'il commencera la course 2 en cinquième position.

