Tarquini revient dans le passé pour sa campagne 2020 de WTCR avec son fameux #30

L'Italien Tarquini a porté le numéro 30 sur sa Hyundai i30 N TCR lorsqu'il a remporté sa première couronne WTCR en 2018. Mais après avoir utilisé le numéro 1 pour défendre son titre la saison dernière, Tarquini va revenir au numéro 30 alors que son coéquipier Norbert Michelisz, a pris le numéro 1 en tant que champion en titre du WTCR.



"J'ai le même dessin de cochon sauvage que l'année dernière pour mon surnom en italien "cinghio", mais avec un numéro différent", a expliqué Tarquini. "Il est évident que le numéro 1 de ma voiture de WTCR me manquera cette année, et je veux le récupérer, c'est pourquoi j'ai choisi le même numéro que celui que j'avais quand j'ai gagné en 2018 !"



"Mais pour moi, le numéro 30 est très spécial. J'ai eu beaucoup de succès avec la Hyundai i30 N TCR et la #30, à la fois en WTCR et aussi quand j'ai commencé à courir avec la voiture, cela me rappelle donc de très bons souvenirs et j'espère que nous pourrons avoir d'autres résultats à célébrer cette année".



Tarquini a porté le numéro 30 lorsqu'il a remporté la manche de TCR International Series sur le circuit de Zhejiang en Chine en 2017, la toute première victoire pour la Hyundai i30 N TCR.



Depuis la saison dernière, les pilotes de WTCR sont encouragés à produire leurs propres numéros.

