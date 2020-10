“Ça n’a pas commencé comme prévu, nous avons eu quelques soucis d’affichage, la loupiotte ne fonctionnait pas et le limiteur de régime non plus, je ne savais donc pas quand changer de rapport et nous avons perdu quatre ou cinq tours à cause de ça”, a expliqué Tassi. “Ensuite, je me suis retrouvé avec un pare-brise plein de buée et j’ai dû rentrer au stand. Je n’ai donc eu que deux ou trois tours clairs dans cette séance, ce qui n’est évidemment pas idéal, mais nous avons de bonnes datas d’Esteban qui a terminé P1 et je suis très positif pour les EL2, pas d’inquiétude.”