Le pilote de l'équipe nationale du RACB a pris le départ de la course 3 en 20e position, a dépassé plusieurs voitures avant le premier virage, mais a ensuite perdu le bénéfice de son bel envol avec un "gros survirage dans le virage numéro 2" qui a fait chuter le jeune talent du Comtoyou Racing à la troisième place parmi les concurrents du WTCR Rookie Driver.



"Je gagnais des places au fil des tours et j'ai fini 14e derrière mon coéquipier Tom Coronel", a déclaré le jeune homme de 21 ans, dont la remontée a fait de lui le meilleur pilote WTCR Rookie Driver dans la course 3. "Je suis resté derrière Tom parce que je ne voulais pas prendre de risque pour l'équipe ou d'accrochage avec mon coéquipier."



"Comme nous aurions pu le prévoir samedi soir avec la disqualification, ce n'était pas facile en course [en partant de derrière] parce qu'il n'est jamais facile de dépasser sur ce circuit. Mais nous n'avons rien pu faire et maintenant nous avons hâte d'aller à Aragon".



En se classant en tête du classement des pilotes Rookie WTCR dans la course 3, le Belge au volant d'une Audi a remporté une victoire de classe lors des quatre week-ends de course du WTCR - FIA World Touring Car Cup qui se sont déroulés jusqu'à présent en 2020.