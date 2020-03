Un look de champion WTCR pour le duo de l’équipe Engstler

Nicky Catsburg et Luca Engstler peuvent compter sur une llivrée similaire à celle utilisée par Norbert Michelisz lorsqu'il a remporté le titre de champion du monde WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2019, alors qu'ils s'apprêtent à se lancer à l'assaut de la campagne 2020.

Les Hyundai i30 N TCR de Catsburg et Engstler de l'équipe Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team auront un design principalement bleu foncé, avec des notes de rouge et de bleu Hyundai "Performance".



Ce look est similaire à celui de Michelisz et de son coéquipier de l'équipe BRC Gabriele Tarquini la saison dernière, qui ont remporté sept victoires ensemble.

