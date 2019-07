Un tour “joker” parfait pour Ehrlacher en WTCR

Yann Ehrlacher a utilisé le tour “joker” à la perfection afin de dépasser Augusto Farfus pour la deuxième place durant la Course 1 de la WTCR Race of Portugal, aujourd'hui.

Ehrlacher, sur une Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR, était troisième quand Farfus a suivi l'autre pilote Hyundai et leader Norbert Michelisz dans le parcours alternatif de Vila Real.

Si Michelisz a conservé sa position de tête, Farfus a cédé la deuxième place à Ehrlacher, une position que ce dernier a su garder après avoir pris lui aussi son tour “joker”.

“Ce n'était pas une stratégie, plutôt un choix en voyant ce qui se passait”, a explique Ehrlacher. “Ils faisaient un assez bon travail d'équipe, c'était une stratégie intelligente et j'étais un peu ralenti au début – alors j'ai géré pour ménager mes pneus. C'est assez étroit ici et difficile [de dépasser], de plus Augusto n'est pas un débutant et le dépasser n'est pas un boulot facile. Je savais donc que la seule façon de faire ‘l'undercut” serait avec le tour joker. J'en suis ressorti presque côte à côte avec lui, et on a réussi à gagner une position.”

