Il a fallu 24 heures aux mécaniciens de Néstor Girolami, chez ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, pour permettre à l'Argentin de reprendre la piste en WTCR – FIA World Touring Car Cup après l'accident de la Course 2 de la WTCR Race of Slovakia, le week-end dernier, dans lequel sa voiture avait été détruite.

Le programme du jour sur la WTCR Race of Hungary

“Après la déception du week-end dernier, aller directement au Hungaroring nous offre une chance immédiate de revenir dans la course au titre”, dit Girolami. “Je dois dire un immense merci à toute l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport pour m'avoir construit une nouvelle voiture en un peu plus de 24 heures – c'est un travail fabuleux, et rien que d'avoir pu la tester le lundi est très positif. Au vu des résultats de cette année, il est difficile de dire où nous serons par rapport aux autres, mais le souvenir de ma double victoire l'année dernière sera une grande motivation.”