WTCR : Zengo de retour avec le très prometteur Boldizs

Bence Boldizs suivra les traces de son compatriote Norbert Michelisz, champion du monde FIA, lorsqu'il se lancera dans les courses de voitures de tourisme avec Zengő Motorsport, l'équipe hongroise connue pour détecter les talents.

Pour son retour en WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2020, Zengő Motorsport s'engage dans un programme avec deux voitures. L'équipe est en discussion avec CUPRA pour utiliser la toute nouvelle Leon Competición et prévoit d'annoncer bientôt son deuxième pilote, décrit par son directeur, Zoltán Zengő (dont l'interview est à suivre), comme "expérimenté et talentueux".

Présentation : Bence BoldizsBoldizs, qui a remporté deux compétitions visant à rechercher de talents au début de sa carrière, a été formé dans la Hankook Racer Cup, série de courses à un seul pilote avec la Suzuki Swift en Hongrie qui a été fondée par Zengő Motorsport en 2005 et dont Norbert Michelisz fut le premier champion en 2006.

La série a également forgé les débuts de la carrière d'autres jeunes talents hongrois comme Dániel Nagy et Attila Tassi, qui courront en WTCR cette saison avec des Honda.

Bien que le titre Suzuki lui ait échappé, Boldizs a remporté plusieurs courses. Mais il a troqué les circuits classiques pour les pistes de rallycross en 2019, terminant deuxième du championnat national.

Âgé de 22 ans, le natif de Budapest a reçu son volant "miracle"en WTCR chez Zengő Motorsport à la suite d'un test réussi sur le Hungaroring et parce que le patron de l'équipe, Zoltán Zengő, voit en lui "un champion potentiel".

Un grand pas, de petites attentes mais du plaisir

Si l'adhésion au réseau WTCR, qui regorge de talents, pour 2020 est une grande opportunité pour Boldizs, il garde fermement ses attentes sous contrôle. "La Suzuki faisait 100 ch, la voiture de WTCR en fait 360, c'est donc un grand pas en avant pour moi", dit-il. "Pour la première année et les premières courses, le plus important sera d'apprendre le plus possible, car nous sommes en phase d'apprentissage en ce moment et les résultats ne sont pas le plus important. Je connais le Hungaroring, je connais le Slovakia Ring mais je n'ai jamais roulé sur les autres pistes auparavant."

Concernant la confiance que lui accorde Zengő Motorsport, Boldizs est particulièrement humble. "C'est un plaisir. Nous savons tous que Zengő Motorsport a une histoire dans le domaine des courses de voitures de tourisme, et c'est Zoltán Zengő qui a choisi Norbert Michelisz. Je suis tellement reconnaissant à l'équipe, à ma famille, c'est vraiment un miracle que cela se produise."

Où suivre Bence Boldizs et Zengő Motorsport en 2020

WTCR Race of Austria (Salzburgring, 12-13 septembre)

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife, 24-26 septembre

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring,10-11 octobre)

WTCR Race of Hungary (Hungaroring, 17-18 octobre)

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón, 31 octobre-1er novembre)

WTCR Race of Italy (Adria International Raceway, 14-15 novembre)

Photo: Gáboor Támas Nagy/Zengő Motorsport

