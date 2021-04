9h35 : L'UEFA a confirmé que les joueurs des clubs participants à la Super Ligue seraient "bannis" de leurs sélections nationales. Pour eux, pas de Coupe du monde ni d'Euro. Alors, quelles conséquences pour les Bleus si les menaces deviennent réalité ? Une hécatombe franchement inquiétante et un onze-type baroque pour des champions du monde en titre.

Effrayante hécatombe : à quoi ressembleraient les Bleus sans les joueurs de Super Ligue ?

9h22 : Pour David Beckham, "le football est en danger". Le Spice Boy, propriétaire de l'Inter Miami, s'est exprimé sur la Super Ligue dans un message publié cette nuit sur son compte Instagram. "J'aime le football, qui a toujours représenté ma vie. Je suis fan de football depuis que je suis tout petit et ça continue encore aujourd'hui. En tant que joueur et maintenant en tant que propriétaire, je sais que notre sport n'est rien sans fans. Nous avons besoin d'un football pour tous, d'un football juste et de compétitions basées sur le mérite. Le jeu que nous aimons est en danger", a écrit l'ex-joueur de Manchester United et du Real Madrid.

9h10 : Dans son entretien accordé dans la nuit de lundi à mardi à El Chiringuito, Florentino Perez s'est penché sur l'absence du PSG parmi les clubs fondateurs de la Super Ligue. "Paris n'a pas été invité", a affirmé le président du Real Madrid, qui ouvre cependant la porte au champion de France. "On pense qu'il pourrait nous rejoindre mais je ne peux pas m’avancer", a-t-il souligné.

8h50 : Avant leur match de Premier League face à Liverpool, club "fondateur" de la Super Ligue, les joueurs de Leeds ont porté des t-shirts avec l'inscription "le foot appartient aux fans". Selon Jürgen Klopp, quelques t-shirts ont également été déposés dans le vestiaire des Reds. Ce que le technicien allemand, qui a rappelé que les joueurs et le staff n'avaient pas été consultés avant la création de ce projet, n'a pas franchement apprécié.

8h42 : Même après l'intervention de Florentino Pérez à la télévision espagnole, les interrogations sont nombreuses autour de cette Super Ligue. Qui la financera ? Est-elle viable ? Quelles seront les conséquences pour les clubs concernés... et tous les autres ? Voici quelques éclaircissements de notre chroniqueur Philippe Auclair.

8h30. Au tour de l'Ajax de communiquer. Club au gigantesque palmarès européen, le club d'Amsterdam a publié un communiqué dans lequel il se dit "complètement décontenancé et déçu par l'annonce de la création d'une Super Ligue". "Nous soutenons la nouvelle configuration proposée par l'UEFA", a ajouté Edwin van der Sar, directeur général de l'Ajax.

8h21 : Jürgen Klopp et James Milner s'opposent au projet. Depuis l'annonce de la création de la Super Ligue, de plus en plus de joueurs de clubs impliqués tentent de se démarquer. Après le milieu de terrain de Manchester United Bruno Fernandes, le manager des Reds et son milieu de terrain se sont également exprimés, lundi soir, en marge du match opposant Leeds à Liverpool. Tout comme Marcelo Bielsa. "Le problème fondamental, c'est que les riches aspirent toujours à être plus riches, sans tenir compte des conséquences pour les autres", a notamment lâché El Loco.

8h15 : L'UEFA tente de réagir. Sonnée par l'annonce de la création de la Super Ligue, l'instance européenne réunit ce mardi son congrès, et espère l'appui du président de la FIFA Gianni Infantino face aux grands clubs dissidents. L'uppercut sera peut-être moins brutal pour l'instance organisatrice de la Ligue des champions si le patron du foot mondial se positionne enfin fermement contre ce projet.

8h08 : Président du Real Madrid et de la Super Ligue, Florentino Pérez a accordé une interview à l'émission El Chiringuito. Le dirigeant madrilène a tenté de défendre son projet, assurant que cette nouvelle compétition doit sauver le football de la crise économique... et répondre aux exigences d'un public plus jeune qui, selon lui, réclame des rencontres plus attractives.

8h00 : Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce direct pour suivre une journée qui s'annonce, une nouvelle fois, riche en informations et rebondissements. Si vous n'avez pas tout suivi au sujet de la crise fait trembler les hautes instances du football avec la création d'une Super Ligue fermée entre 12 des clubs les plus puissants du Vieux Continent, pas de panique. Vous pouvez revivre la journée de lundi

