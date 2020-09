Avant les mille Grands Prix, Ferrari et ses innombrables tragédies

Il y a, aujourd'hui, mille et une façon de reconnaître Ferrari. Mais elle n'a pas toujours été la marque la plus puissante du monde. Son histoire s'est construite sur des symboles, sur les inspirations de son fondateur, Enzo, ainsi que sur des coups de pouce du destin, heureux ou non.