CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Ryder Cup, Les Américains tout près du succès

Les Américains se sont rapproché d'un 27e sacre, puisqu'ils ont accentué leur domination pour mener 11 à 5 face aux tenants du titre européens, samedi, au terme de la deuxième journée disputée à Whistling Straits, dans le Wisconsin. Au terme d’un Fourballs très serré hier en fin de journée, les Européens n’ont pas réussi à faire mieux que 2 partout.

Omnisport Américains souverains, Monfils en demie et chocs de folie : L'actu sur un plateau HIER À 06:12

2. Football, Ligue 1 : Paris poursuit sa série, Lyon cale

Paris fait le grand huit. Sérieux à défaut d'être brillant, le PSG s'est imposé ce samedi soir face à Montpellier (2-0) dans le cadre de la 8e journée. Pendant ce temps, l’OL, à dix contre onze pendant 75 minutes, a réussi à arracher le nul sur sa pelouse face à Lorient grâce à une réalisation de Karl Toko-Ekambi (1-1). Un peu plus tôt, Lille s'est relancé grâce à David tandis que l'ASSE, battue par Nice, s'enfonce dans la crise

3. Boxe : Anthony Joshua perd ses ceintures

Anthony Joshua est tombé . Obligé de passer par la case Oleksandr Usyk, pour conserver ses ceintures de champion du monde (WBA, WBO, IBF), le Britannique a été battu par l'Ukrainien au golden score au Tottenham Hotspur Stadium, samedi soir. Au bord du malaise en fin de combat, Joshua, qui était invaincu chez lui en Angleterre, a logiquement perdu ses trois ceintures.

Oleksandr Usyk célèbre sa victoire face à Anthony Joshua Crédit: Getty Images

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Tennis, ATP Metz : Toujours pas de finale pour Gaël Monfils en 2021. Le Français avait une belle occasion après une semaine solide en Moselle mais il a buté sur un Pablo Carreno Busta, plus constant que lui sur l'ensemble de la partie (7-5, 7-6). L'Espagnol, qui vise son troisième titre cette année, affrontera Hubert Hurkacz, tombeur de Peter Gojowczyk, en finale.

Football, Liga : Fin de série pour le Real Madrid. Le leader du championnat d'Espagne n'a pas pu enchaîner un cinquième succès de rang après avoir été accroché par Villarreal, samedi soir, au Santiago-Bernabeu (0-0), lors de la 7e journée. Très timide offensivement, le Real n'a d'ailleurs cadré que deux tirs en 90 minutes. Les hommes de Carlo Ancelotti ont 3 points d'avance sur Séville et l'Atlético.

Rugby, Top 14 : Le choc entre Perpignan et Toulon a tenu ses promesses. Hier soir, les Catalans se sont imposés dans la douleur 12 à 9 dans un match rugueux où les défenses ont pris le pas sur les attaques. Avec cette victoire, l'USAP respire au classement.

Tennis, Laver Cup : Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev ont tous trois remporté leur match de la 2e journée, pour permettre à l'Europe de se rapprocher d'un 4e sacre consécutif. Le double composé de Rublev et du Grec ayant aussi gagné, le Vieux Continent mène 11-1 et pourrait conclure très vite l'affaire ce dimanche.

LA VIDÉO POUR SE METTRE DANS LE BAIN DES MONDIAUX

Un parcours sans juge de paix… et tant mieux : "Tout peut se passer à n’importe quel moment"

LA VIDEO D'ANNIVERSAIRE

Serena Williams, jeune quadragénaire, championne hors du temps

LE TWEET QU’IL NE FALLAIT PAS MANQUER

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Cyclisme, Mondiaux - Course en ligne élites hommes : Alaphilippe pour le doublé

268,3 km et une tonne de prétendants pour un maillot arc-en-ciel. Aujourd'hui en Belgique, le casting de la course au Graal a fière allure. De Wout van Aert à Mathieu van der Poel en passant par le tenant du titre, Julian Alaphilippe, ou encore le double lauréat du Tour de France Tadej Pogacar : tout le gratin ou presque est au départ. Qui plus est avec une chance de victoire. Début de la bataille à suivre à 10h25 sur Eurosport.

2. Golf, Ryder Cup : Un exploit ou la défaite pour l'Europe

Certes encore en vie, capable d'éclairs, l'Europe n'en a pas moins une montagne à gravir ce dimanche pour espérer inverser une situation extrêmement compromise. Les États-Unis, qui n'ont plus besoin que de 3,5 points pour remporter le trophée, vont-ils craquer ? Dans l'histoire, jamais un retard de six points n'a pu être remonté avant le dernier tour pour la victoire au bout.

3. Football, Ligue 1 : Suite de la 7e journée

Bordeaux et Rennes ouvriront le bal ce dimanche à 13h, la victoire dans le viseur afin de s’éloigner de la zone rouge. Après le multiplex de 15h (à suivre en DIRECT commenté sur Eurosport), Clermont recevra l’AS Monaco à 17h, avant que Marseille ne clôture cette journée au stade Vélodrome en accueillant Lens.

4. F1 : Hamilton vise une 100e victoire au Grand Prix de Russie

Lewis Hamilton (Mercedes) n'a plus gagné depuis sa victoire polémique à Silverstone, le 18 juillet dernier. Depuis quatre courses, une éternité à son échelle, il n'arrive pas à décrocher cette centième victoire . Il a des chances de mettre fin à cette disette à Sotchi, mais ce n'est quand même pas gagné en partant 4e. Réponse à partir de 14h.

5. Football : Une journée de derbys

C’est la journée des frères ennemis en Angleterre et en Italie. Outre-manche, c’est à 17h30 que sera donné le coup d’envoi du derby du nord de Londres entre Arsenal et Tottenham. De l’autre côté des Alpes, ce sont les deux clubs romains de l’élite, la Lazio et la Roma, qui s’affrontent à partir de 18h. Qui de Sarri ou Mourinho s’emparera du trône de Rome ?

6. Handball, Ligue des champions féminine : Metz reçoit Kristiansand

Alors que Dortmund a dominé le Brest Bretagne Handball hier , l’autre club français engagé en C1, Metz, qui avait bien négocié son entrée en lice en disposant d’Odense (27-21), reçoit en Lorraine Kristiansand, le champion d’Europe en titre, pour un choc qui promet. Match à suivre sur Eurosport à 16h.

Omnisport Le Barça englué, sanctions, Ryder Cup, F1 : L'actu sur un plateau 24/09/2021 À 04:56