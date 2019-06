Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe du monde 2019 : Les Bleues démarrent (très) bien

Dans un Parc des Princes à guichets fermés, l’équipe de France espérait réussir son entrée dans « son » Mondial. C’est chose faite, et bien faite. Opposées à une équipe sud-coréenne un brin impuissante, les joueuses de Corinne Daicre l’ont emporté 4-0, avec des buts d’Eugenie Le Sommer (9e), Wendie Renard (35e, 45e+2) et Amandine Henry (85e). Les Bleues ont désormais rendez-vous avec la Norvège, mercredi, avant un dernier match de poules prévu lundi 17 contre le Nigeria.

Le Parc des Princes a répondu présent pour les Bleues, vendredi.Getty Images

2. Basket - NBA : Les Raptors y sont presque

Toronto n’a jamais été aussi proche de l'exploit. Vendredi soir, les Raptors se sont imposés sur le parquet de Golden State (92-105) et mènent désormais 3-1 dans la finale NBA 2019. Toujours privés de Kevin Durant, blessé, les doubles champions en titre n’ont plus le droit à la moindre erreur s’ils veulent être sacrés une troisième fois. Malgré les 28 points de Klay Thompson et les 27 de Stephen Curry, les Warriors ont chuté, la faute (entre autre) à un Kawhi Leonard encore étincelant (36 points et 12 rebonds). Le titre n’a jamais semblé aussi crédible.

3. Tennis - Roland-Garros : Djokovic et Thiem devront attendre

Si Rafael Nadal n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour se qualifier pour la finale contre Roger Federer (6-3, 6-4, 6-2 en 2h25'), Novak Djokovic et Dominic Thiem n'ont, pour leur part, pas pu terminer la seconde demi-finale vendredi. Le vent et la pluie ont fortement perturbé la rencontre jusqu'à provoquer son interruption, officialisée peu avant 19 heures. Le match reprendra ce samedi à partir de midi alors que le Serbe, numéro un mondial, est mené dans la troisième manche (3-1) après avoir égalisé à un set partout (2-6, 6-3).

Vidéo - Djokovic mal engagé : "C'est évident qu'il a fait le forcing pour que le match soit reporté" 02:47

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Justice : La jeune femme qui a porté plainte pour viol contre Neymar s'est présentée vendredi à un commissariat de Sao Paulo pour une déposition, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Basket - Pro A : Villeurbanne a pulvérisé Nanterre vendredi (99-56) et a validé définitivement son billet pour la finale du championnat de France contre la Roca Team de Monaco.

Boxe - Dopage : Tony Yoka effectuera son retour sur les rings le 13 juillet à Antibes, son premier combat après une suspension d'un an pour trois "no show" aux contrôles antidopage inopinés, a-t-il annoncé vendredi.

Cyclisme - Boucles de la Mayenne : L'Uruguayen Mauricio Moreira (Caja Rural) s'est adjugé vendredi la première étape à Changé, disputée dans des conditions climatiques dantesques avec de la pluie et du vent tout au long du parcours.

Football - Mercato : C'est officiel depuis vendredi soir, Eden Hazard va bien s'engager avec le Real Madrid. Le Belge doit encore passer sa visite médicale mais, sur le principe, il a signé un contrat de cinq ans avec les Merengue. Le prix du transfert est estimé à plus de 100 millions d'euros selon certains médias espagnols.

Formule 1 - GP du Canada : Les essais libres 2 n'ont pas vraiment réussi à Lewis Hamilton, vendredi soir, le Britannique tapant le mur dans le virage 9. Charles Leclerc et Sebastian Vettel en ont profité pour poster leurs Ferrari aux deux premières places, devant Valtteri Bottas.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Le top 5 de vendredi : Thiem en pleine lucarne, Federer a le compas dans l'œil 02:14

Le tweet tout en ironie

Des stades peu remplis, une météo capricieuse et une programmation critiquée : c’est peu dire que l’organisation de ce Roland-Garros 2019 a été, et est toujours, très compliquée. Vendredi, le point culminant a peut-être été la programmation de l’une des demi-finales dames sur le court numéro 3, choquant de nombreux observateurs. Amélie Mauresmo, après avoir parlé de "honte" dans un premier tweet, a publié un message ironique avant la demi-finale messieurs Novak Djokovic-Dominic Thiem. Le tout, bien sûr, pour combattre l'idée qu'un match de tennis attire nécessairement plus de monde selon le genre et la notoriété des personnes concernées.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Roland-Garros : L'énorme surprise Vondrousova ?

Marketa Vondrousova peut-elle aller au bout ? Samedi, aux alentours de 15 heures si tout va bien, la Tchèque de 19 ans disputera sa première finale en Grand-Chelem, elle qui avait comme référence un huitième de finale à l'US Open en 2018. Après sa victoire vendredi contre Johanna Konta (7-5, 7-6 [2]), la 38e mondiale aura encore fort à faire face à l'Australienne Ashleigh Barty (numéro 8 à la WTA) et qui s'est elle offerte la surprenante Américaine Amanda Anisimova (6-7 [4], 6-3, 6-3) dans l'autre demi-finale. A noter, toutefois, que Vondrousova n'a toujours pas perdu le moindre set lors de ces internationaux de France.

Vidéo - Solide jusqu'au bout, Vondrousova a eu raison de Konta 02:59

2. Football - Elim. Euro 2020 : Déplacement périlleux pour les Bleus ?

Les choses sérieuses reprennent pour les Bleus. Six jours après sa victoire tranquille à Nantes contre la Bolivie (2-0), en amical, l'équipe de France se rend à Konya pour y défier la Turquie (coup d'envoi à 20h45) lors du troisième match des éliminatoires de l'Euro 2020. Les deux nations ont remporté leur deux premiers matches dans ce groupe H et la Turquie fait donc, a priori, figure de concurrente la plus sérieuse pour la bande de Didier Deschamps. A noter que N'Golo Kanté est forfait pour ce match.

Vidéo - Pourquoi la sélection turque boude Istanbul et lui préfère Konya ? 01:16

3. Rugby - Top 14 : Le Stade Toulousain en grand favori

"On va essayer de battre le favori incontestable." C'est par ces mots, vendredi en conférence de presse, que le président du Stade Rochelais Vincent Merling a tenté de rejeter toute la pression sur le Stade Toulousain, à la veille de la première demi-finale du Top 14 à Bordeaux (coup d'envoi à 21 heures). Cinquième de la saison régulière, La Rochelle doit sa présence dans le dernier carré à sa victoire en barrage face au Racing 92 (13-19) et elle ne partira évidemment pas favorite face à l'ogre toulousain, intouchable leader du championnat.