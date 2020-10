Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue des Nations : Les Bleus ont fait le job

Omnisport Le sport maintenu à huis clos en Ile-de-France et dans les métropoles concernées par le couvre-feu IL Y A 11 HEURES

La Croatie réussit toujours autant à l’équipe de France. Les Bleus se sont imposés à Zagreb mercredi soir (1-2), dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des Nations, grâce notamment à des buts d’Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé. Ils n’ont jamais perdu en huit matches face aux Croates, qu’ils avaient battus à l’aller et en finale de la Coupe du monde 2018.

Didier Deschamps et ses hommes sont au coude-à-coude avec le Portugal – vainqueur 3-0 face à la Suède –, pour la pole dans le groupe 3 de la Ligue A (10 points chacun). Parmi les autres résultats notables de la soirée : l’Angleterre a été vaincue à domicile par le Danemark (0-1), l’Italie et les Pays-Bas n’ont pas réussi à se départager (1-1), tandis que la Belgique a gagné en Islande (1-2).

"Mbappé doit jouer sur ses qualités et ne pas essayer de faire du Neymar"

2. Omnisport – Dérogation pour le sport de haut niveau concernant le couvre-feu

Mercredi soir, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d’un couvre-feu dans la région Ile-de-France et huit métropoles françaises, en vigueur à partir de samedi. Une annonce qui s’inscrit dans le cadre de la crise sanitaire et est susceptible d’avoir des répercussions sur la pratique sportive, sur le territoire hexagonal. Mais le sport de haut niveau "aura une possibilité de dérogation, avec ou sans public selon l’heure" a précisé le ministère chargé des sports, dans des propos rapportés par l’AFP.

Ainsi, le Paris SG devrait par exemple pouvoir accueillir Manchester United, mardi prochain, dans le cadre de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Le tout à huis clos, la rencontre étant programmée à 21h, et la dérogation ne s’appliquant pas aux potentiels spectateurs.

3. Handball – Ligue des champions : Le "H" découpé

Cela fait une victoire et trois défaites pour le HBC Nantes. Les Nantais ont sévèrement chuté mercredi à Aalborg, 32-24 (16-9 à la mi-temps). Notamment vainqueurs à Kiel lors de la 2e journée, ils s’enlisent dans la deuxième moitié de tableau, au sein du groupe B de la phase de poules de la Ligue des champions. Un groupe dominé par le Barça, qui a atomisé Zagreb (42-28).

Dans le cadre de la 5e journée, le "H" se déplacera à Zaporozhye la semaine prochaine, pour y affronter le Motor. Entre temps, il recevra Tremblay pour se relancer en championnat.

Le "H" a résisté un quart d'heure avant de perdre le fil du match : le résumé d'Aalborg-Nantes

On a aussi retenu pour vous

Cyclisme - La présentation officielle du Tour de France 2021 est pour dans deux semaines. Mais Le Télégramme a déjà révélé mercredi les villes de départ et d’arrivée des quatre premières étapes. Brest lancera les hostilités pour la quatrième fois de son histoire, un record si on exempte Paris.

- La présentation officielle du Tour de France 2021 est pour dans deux semaines. Mais a déjà révélé mercredi les villes de départ et d’arrivée des quatre premières étapes. Brest lancera les hostilités pour la quatrième fois de son histoire, un record si on exempte Paris. Rugby - Bonne nouvelle pour le Racing. Mercredi soir, le club francilien n'a fait état d'aucun cas de Covid-19 parmi les quarante membres de son groupe. De quoi pousser un "ouf" de soulagement, dans l'optique de disputer la finale de Champions Cup face à Exeter ce samedi.

- Bonne nouvelle pour le Racing. Mercredi soir, le club francilien n'a fait état d'aucun cas de Covid-19 parmi les quarante membres de son groupe. De quoi pousser un "ouf" de soulagement, dans l'optique de disputer la finale de Champions Cup face à Exeter ce samedi. Handball - Didier Dinart, ex-sélectionneur des Bleus, a qualifié les propos son prédécesseur Claude Onesta de "douteux et irrespectueux", dans un entretien publié ce jeudi dans Le Parisien . Il y a six ans, Onesta avait dédicacé son livre à Dinart en ces termes : " À Didier, l'esclave qui a le plus profité de sa libération... ". Il a depuis évoqué une référence au titre de l'ouvrage : "Le règne des affranchis".

- Didier Dinart, ex-sélectionneur des Bleus, a qualifié les propos son prédécesseur Claude Onesta de "douteux et irrespectueux", dans un entretien publié ce jeudi dans . Il y a six ans, Onesta avait dédicacé son livre à Dinart en ces termes : " ". Il a depuis évoqué une référence au titre de l'ouvrage : "Le règne des affranchis". Tennis - Daniil Medvedev a battu Richard Gasquet en trois manches, mercredi à Saint-Pétersbourg pour son entrée en lice (3-6, 6-3, 6-0). Stan Wawrinka est quant à lui déjà en quarts, après deux succès en trois sets également (lundi face à Daniel Evans, puis mercredi contre Evgeny Donskoy).

Gasquet a dominé les premiers débats contre Medvedev mais ça n'a pas suffi

Les podcasts du jour

Poulain Raffûte avec Julien Pierre :

Les Grands Récits : De la rue au Super Bowl : Michael Oher, un destin hollywoodien :

La vidéo de rattrapage

"Ricciardo, l’année dernière c’était poker face, cette année c'est un sourire d'épanoui"

Le tweet "Puissance 4"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour d’Italie : La route va s’élever

Au lendemain d’une étape promise aux sprinteurs et remportée par le plus fringant d’entre eux sur ce Giro – à savoir Arnaud Démare, déjà crédité de quatre succès –, les coureurs du Tour d’Italie vont s’attaquer ce jeudi à de la moyenne montagne. Sur 204 km autour de Cesenatico, le maillot rose Joao Almeida et les favoris au sacre devront faire preuve de vigilance. Les baroudeurs auront quant à eux leur mot à dire pour le bouquet.

2. Handball - Ligue des champions : Le PSG pour (enfin) lancer sa campagne

Le Paris Saint-Germain reçoit Elverum ce jeudi, à 20h45, en quête d'un premier succès en Ligue des champions cette saison. Paris compte deux défaites en deux matches, avant cette rencontre de la 4e journée et figure au sixième rang du groupe A.

3. Tennis - Cologne, Pula et Saint-Pétersbourg : Des Français sur les courts

Corentin Moutet opposé à Albert Ramos à Pula, Ugo Humbert à Andrey Rublev à Saint-Pétersbourg, Gilles Simon à Roberto Bautista-Agut à Cologne : il y aura des Tricolores sur les courts, ce jeudi. Le tout dans le cadre de deuxièmes tours. Autres rencontres à suivre, notamment : Alexander Zverev vs Fernando Verdasco en Allemagne et Daniil Medvedev vs Reilly Opelka en Russie.

Humbert - Kotov : Le résumé

4. Rugby : Nouvelle réunion à midi entre LNR et FFR

Les négociations vont se poursuivre ce jeudi, à partir de midi, entre la LNR et la FFR, selon l'AFP. La Ligue et la Fédération, enlisées dans un conflit, n'ont toujours pas trouvé d'accord sur la durée et les modalités de mise à disposition des internationaux pour les rencontres du XV de France cet automne.

5. Football - Coupe d'Allemagne : L'ogre Bayern face à une D5

Le FC Düren reçoit le Bayern Munich, ce jeudi à 20h45 dans le cadre du premier tour de la Coupe d'Allemagne. Un déplacement sur la pelouse d'un club de D5 que le champion d'Europe effetue donc alors que la fenêtre internationale vient à peine de se refermer. Vous avez dit traquenard ?

Flick : "Chaque joueur de Düren va se surpasser"

Omnisport Triplé de Neymar, peur du vide en L1, nouvelle occasion pour Démare : L'actu sur un plateau HIER À 04:45