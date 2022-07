Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Wimbledon : Cornet, l'exploit majuscule

Alors que sa fin de carrière semble approcher à grands pas, Alizé Cornet a sorti de son chapeau une performance sensationnelle, tombeuse de l'invincible Iga Swiatek à Wimbledon (6-4, 6-2). Après 37 victoires de suite, la Polonaise (N°1 mondiale) a déposé les armes face à la Niçoise (N°37), dans une forme étincelante et en deuxième semaine pour la seconde fois de sa carrière sur le gazon londonien.

2. Tennis - Wimbledon : Nadal sans pitié, Kyrgios "démoniaque"

3. Formule 1 - Grand Prix de Grande-Bretagne : Sainz débloque son compteur

Dans des conditions dantesques, sous une pluie furieuse, Carlos Sainz (Ferrari) a trouvé l'ouverture samedi lors des qualifications sur le circuit de Silverstone. L'Espagnol a décroché la première pole-position de sa carrière , la veille de son 150e Grand Prix en F1. Le Madrilène (27 ans) voudra terminer le job dimanche, mais Max Verstappen (2e, Red Bull) rode, au même titre que Charles Leclerc, son équipier chez la marque au cheval cabré. En forme à domicile, Lewis Hamilton s'élancera finalement 5e sur la grille. Côté français, Pierre Gasly (11e, Alpha Tauri) et Esteban Ocon (15e, Alpine) ont échoué à passer en Q3.

On a aussi retenu pour vous

Football - Transferts : Alors que selon L'Equipe, l'OL pourrait rebondir sur le dossier du latéral gauche avec l'Argentin de l'Ajax Amsterdam Nicolas Tagliafico, Ousmane Dembélé serait sur le point de rempiler pour deux années avec le FC Barcelone. La presse catalane fait état d'un accord imminent entre le champion du monde français et le club entraîné par Xavi.

Athlétisme - Meeting de Nancy : Les stars françaises n'ont pas profité des conditions parfaites à Nancy. Jimmy Vicaut sur 100m (5e en 10''31) et Pascal Martinot-Lagarde sur 110m haies (4e, 13''71) ont déçu. La bonne nouvelle côté tricolores est venue de Jules Pommery (21 ans), vainqueur du concours de la longueur avec un saut mesuré à 7,96m. Autre sourire bleu, celui d'Agnès Raharolahy, qui s'est imposée sur 800m (2'01''58). De bon augure avant les Championnats d'Europe à Munich (15-21 août).

Water-Polo - Championnats du monde : Battues par la Grèce (16-7) samedi en finale pour la septième place des Championnats du monde de Budapest, les Bleues ont terminé au huitième rang de la compétition. Une performance historique pour les Françaises, qui n'avaient jamais fait mieux lors d'un Mondial.

Formule E - E-Prix de Marrakech : Un temps en lice pour le podium, Jean-Eric Vergne a dû se contenter de la quatrième place d'une course remportée par le Suisse Edoardo Mortara, par ailleurs nouveau leader du Championnat du monde. Vergne est deuxième, à 11 points du pilote Venturi.

Golf - PGA Tour, John Deere Classic : Le golfeur américain J.T. Poston a rendu une carte de 67, soit quatre coups sous le par, pour conserver samedi la tête, à l'issue du troisième tour, du John Deere Classic, avec trois coups d'avance sur ses premiers poursuivants.

La vidéo de rattrapage

Plongé dans la coma après une violente chute sur le Tour de Pologne 2020, Fabio Jakobsen s'est imposé moins de 2 ans après lors de la deuxième étape de la Grande Boucle. Une émotion toute particulière pour le Néerlandais qui est revenu de loin pour ravir la victoire d'un boyau à Wout Van Aert à Nyborg, un succès dont il rêvait depuis "15 ans".

Du coma à la victoire sur le Tour de France : Jakobsen ému après son succès lors de la 2e étape

Nos derniers podcasts

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour de France : Dernier acte danois avec un nouveau sprint en vue

Après l'étape (pas si) piégeuse de la veille, retour à une configuration plus "calme" pour cette dernière journée au Danemark. Ce dimanche, les sprinteurs auront une nouvelle opportunité en or de l'emporter, sur un tracé qui ne présente aucune difficulté majeure. Sur une Grande Boucle lésineuse d'étapes de transition, les Wout van Aert, Jasper Phlipsen, Fabio Jakobsen et autres Caleb Ewan auraient la bonne idée de scorer dès aujourd'hui. Départ à 13h15.

2. Tennis Wimbledon : Exit le Middle Sunday, Garcia et Djokovic au menu, duel de pépites entre Sinner et Alcaraz

Tout fout le camp à Wimbledon ! Pour la première fois de l'histoire du Grand Chelem londonien, le dimanche de la première semaine ne sera pas "off". L'occasion de profiter d'un programme bien chargé, avec Caroline Garcia sur le pont dès midi face à la Tchèque Marie Bouzkova. Chez les messieurs, Novak Djokovic occupera le Centre Court pour une place en quarts de finale face à Tim van Rijthoven (16h). Juste avant, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz offriront un sacré plat de résistance aux spectateurs du Centre Court (14h).

3. Formule 1, Grand Prix de Grande-Bretagne : Sainz dans l'attente d'une délivrance

Carlos Sainz a enfin réalisé la pole en Formule 1, mais l'Espagnol n'a pas choisi le meilleur tracé pour s'élancer en tête. Depuis 2011 et l'inauguration du nouveau circuit, seuls quatre pilotes ont transformé l'essai. Pas de quoi inciter le Madrilène à l'optimisme, alors que le principal danger viendra d'un Batave. Muni d'une RB18 agile et performante, Max Verstappen fait figure de grand favori ce dimanche. Surmotivé à domicile, et même s'il partira 5e, Lewis Hamilton a le rythme de course pour viser le podium, selon son patron Toto Wolff.

