Une soirée qui restera dans les mémoires. Au bout de la nuit, Rafa Nadal est venu à bout du valeureux Jannik Sinner en 2h48 et trois manches (7-6, 6-4, 6-1). Sortis du court à 1h26, les deux joueurs avaient débuté leur rencontre à 22h35. La faute à un gros programme sur le Chatrier mais surtout à un duel magnifique remporté par Diego Schwartzman face à Dominic Thiem. Une rencontre fantastique, où les deux joueurs se sont rendus coup pour coup, qui aura duré plus de 5h (7-6, 5-7, 6-7, 7-6, 6-2). Nadal retrouvera donc l'Argentin en demie.

Tennis - Roland-Garros : Une enquête pour "escroquerie en bande organisée" et pour "corruption sportive active et passive" a été ouverte le 1er octobre en raison de soupçons de match truqué à Roland-Garros, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Paris. Les soupçons porteraient sur un double féminin du premier tour ayant opposé le 30 septembre les Roumaines Andreea Mitu et Patricia Maria Tig et les joueuses russe Yana Sizikova et américaine Madison Brengle.