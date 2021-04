Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : City rejoint Paris, le Real rencontre Chelsea

Manchester City a mis fin à sa malédiction. Pour la première fois depuis que Pep Guardiola en est l'entraîneur, le club mancunien s'est qualifié pour les demi-finales en s'imposant à Dortmund sur le même score qu'à l'aller (1-2). Les Skyblues retrouveront donc le Paris Saint-Germain pour une place en finale. Dans l'autre match de la soirée, le Real Madrid n'a pas tremblé face à Liverpool (0-0) après avoir fait le trou à aller (3-1). Le mastodonte espagnol défiera Chelsea en demies.

Omnisport Historique PSG, J-100 avant les JO, Nadal-Djokovic, Beatles : l’actu sur un plateau HIER À 05:03

Manchester City plutôt que Dortmund, vraiment une mauvaise nouvelle pour le PSG ?

2. Basketball - NBA : Les 76ers remportent le choc, Doncic et Curry brillent

Philadelphie s'est imposé lors du duel au sommet. Portés par l'indispensable Joel Embiid (39 points, 13 rebonds, 2 passes), les Sixers se sont imposés face à des Nets démunis (123-117). Le chef Stephen Curry (42 points, 6 rebonds, 8 passes) a régalé lors du carton des Warriors face au Thunder (109-147), tout comme Luka Doncic (29 points, 5 rebonds, 9 passes) décisif au buzzer lors du court succès de Dallas devant Memphis (113-114).

On a aussi retenu pour vous

Jeux Olympiques - Natation : Déjà très en forme, Adam Peaty s'est offert à Londres le 5e chrono de l'histoire sur 100m brasse (57''39), lors des sélections olympiques britanniques.

Football - Ligue 2 : Clermont a repris la deuxième place du classement à Toulouse : Clermont a repris la deuxième place du classement à Toulouse en écrasant Amiens (3-0) en match en retard de la 29e journée.

Handball - Starligue : Aix s'est imposé de justesse à Chartres (26-27) pour se rapprocher du podium en match en retard de la 10e journée. Le PAUC compte un point mais aussi un match de moins que Nantes, troisième.

Le tweet… supprimé

Dans la foulée de la qualification de Manchester City pour les demi-finales de la Ligue des champions, Phil Foden avait donné rendez-vous à Kylian Mbappé, sur Twitter. Oui mais voilà, le message a fini par être supprimé. La raison ? L'entourage du prodige anglais n'aurait pas beaucoup apprécié la publication…

Phil Foden et Pep Guardiola Crédit: Getty Images

La vidéo de rattrapage

Novak Djokovic n'a pas pu commencer en douceur son parcours monégasque. Il était opposé pour son entrée en lice mercredi à Jannik Sinner. Le N.1 mondial a été à la hauteur de l'affiche et de son statut. Résultat : une victoire 6-4, 6-2 qui, selon notre consultante Justine Hénin, traduit une volonté d'envoyer un message.

Hénin : "Djokovic avait à coeur d'envoyer un message"

Les podcasts du jour

On surnomme le derby de la Merseyside, le "derby de l'amitié". Si les cartons rouges pleuvent sur la pelouse, dans les tribunes, c'est autre chose : les retrouvailles de deux complices unis par l'amour de leur ville. Mais cela, c'est la légende. Et derrière la légende se cache autre chose : un lien ambigu entre deux membres d'une famille déchirée. Voici le Grand Récit du jour.

Dans Poulain Raffûte, Laurent Cardona vous raconte comment on devient arbitre, et comment vit l’homme derrière le costume d’autorité qui se doit d’être respecté de toutes et tous pour l’intérêt supérieur de notre cher sport.

Les JO, c'est bientôt

Avez-vous votre calendrier en main ? Les JO approchent. Voici tout ce que vous devez savoir à 99 jours du début de l'événement de l'année.

Dans cent jours, les JO de Tokyo Crédit: Getty Images

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - ATP Monte-Carlo : Que de belles affiches en huitièmes

Eurosport. Plateau princier sur le Rocher pour les huitièmes de finale. Vainqueur "au mental" face à Alexei Popyrin mercredi, Lucas Pouille devra s'appliquer un peu plus face à Alejandro Davidovich Fokina. Faciles la veille, Novak Djokovic et Rafael Nadal affrontent respectivement Daniel Evans et Grigor Dimitrov. Au programme également : Tsitsipas face à Garin, Zverev face à Goffin et Rublev face à Bautista. Le tout à suivre sur

Tennis Rolex Monte-Carlo Masters 2021 | 3e tour 11:00-13:00

2. Football - Ligue Europa : Manchester United pour confirmer, Arsenal pour forcer

Vainqueurs à l'extérieur en quarts de finale aller, Manchester United, Villarreal et la Roma doivent confirmer chez eux, au retour, pour rallier le dernier carré. Pour Arsenal, la tâche s'annonce plus relevée : les Gunners avaient été accrochés par le Slavia Prague (1-1) à l'Emirates et devront marquer en République tchèque pour espérer se qualifier.

"On parle beaucoup des grognards du Real, c'est un peu vite oublier Courtois"

3. Cyclisme - Tour de Turquie : Aux favoris de se montrer

Eurosport. Après le festival Mark Cavendish, place aux grimpeurs. Le Britannique de la Deceuninck a réussi le triplé mercredi au bout d'un sprint marqué par une effrayante chute collective. Ce jeudi, entre Kemer et Elmali, la cinquième étape doit permettre aux grimpeurs de s'illustrer, avec une belle montée finale. Et ça aussi, c'est à suivre sur

Cyclisme Tour de Turquie 2021 | 5e étape 12:00-14:00

Omnisport Le gouvernement prolonge l'aide au sport professionnel français HIER À 18:52