Voile - Vendée Globe : Le Britannique Alex Thomson (Hugo Boss) a dépassé le Français Jean Le Cam et menait la course, dimanche en début de journée, selon le dernier classement publié par les organisateurs.

Foot - CAN 2021 : L'Egypte a signé samedi sa première victoire en qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021, en battant le Togo 1-0 au Caire, et rejoint les Comores en tête du groupe G.

Début ce dimanche des Masters de Londres pour clôturer une saison tennistique des plus étranges. Cette fois-ci, pas question de parler de séries de victoires ou de records de trophées. On vous présente avec Jeu, Set et Maths le "meilleur du pire" de l’histoire du Masters et de ses 50 éditions, en cinq stats. Le 51e opus est à suivre la semaine prochaine sur nos antennes.