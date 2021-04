Ce que vous avez peut être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue des Champions : A temps partiel, le PSG dominé par City

Ce mercredi soir le Paris Saint-Germain affrontait Manchester City en demi-finale aller de C1. Si les joueurs de Mauricio Pochettino ont longtemps été emballant en première période, ils ont montré un tout autre visage après la pause et se sont finalement fait punir par la machine City (1-2). De Bruyne (64e) et Mahrez (71e) ont répondu à un but de Marquinhos de la tête (15e). Le PSG devra réaliser un exploit la semaine prochaine sur la pelouse de l’Etihad Stadium s’il veut participer à la finale de Ligue des champions pour la deuxième année de suite.

"Pochettino a fait du Tuchel et plombé le PSG"

2. Basket – NBA : Les Lakers mangent la poussière face aux Wizards, les Suns valident leur ticket en playoffs

Les Lakers de Los Angeles ont été battu cette nuit sur le parquet des Wizards (116-107). Après leur victoire face à Orlando, les coéquipiers de LeBron James, toujours à l’infirmerie, ont raté l’occasion d’enchainer malgré un très bon Anthony Davis (26 points). Au lendemain de leur défaite face au Thuner, le Celtic a lui retrouvé le gout de la victoire face aux Hornets (120-111). Le duel au sommet à l’Ouest entre Phoenix et les Clippers a tourné à l’avantage des Suns (109-101). Chris Paul, auteur de 28 points et 10 passes a été le grand artisan de la victoire.

Formule 1 – GP du Canada : Le Grand Prix du Canada, prévu le 13 juin à Montréal, est annulé en conséquence de la pandémie due au coronavirus, ont annoncé mercredi les autorités du Québec et de Montréal. Le promoteur du championnat du monde de F1 : Le Grand Prix du Canada, prévu le 13 juin à Montréal, est annulé en conséquence de la pandémie due au coronavirus, ont annoncé mercredi les autorités du Québec et de Montréal. Le promoteur du championnat du monde de F1 a indiqué dans la foulée qu'il serait remplacé par celui de Turquie aux mêmes dates

"Deux courses par week-end, ce n'est plus exactement de la Formule 1"

Basket – Euroleague : Le FC Barcelone devant, le CSKA Moscou qualifié. Les basketteurs du club catalan ont difficilement pris les commandes dans leur quart de finale de l'Euroligue face au Zenit Saint-Pétersbourg, en s'imposant 78 à 70 mercredi, alors que les Moscovites sont les premiers à valider leur billet pour le Final 4.

Tennis – ATP Estoril : Jérémy Chardy : Jérémy Chardy a vu son parcours s'arrêter brutalement au Portugal mercredi , dans le cadre du 2e tour. Le Palois n'a pas existé sur l'ocre d'Estoril, balayé par l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (6-1, 6-2). Ce dernier affrontera un autre Français au stade des quarts de finale, en la personne d'Ugo Humbert, tombeur de Marco Cecchinato (6-4, 3-6, 6-3).

Tennis – ATP Munich : Alexander Zverev a fait preuve d'autorité pour se défaire de Ricardas Berankis (6-2, 6-4) au 2e tour mercredi en Bavière. L'Allemand, tête de série numéro 1 qui a déjà gagné deux fois le tournoi (2017 et 2018), s'est montré assez convaincant pour ses débuts.

Zverev a bien lancé sa campagne munichoise : le résumé de son entrée en lice

Football – Liga : Dans un match comptant pour la 33e journée de Liga, l’Atletic Bilbao a été accroché sur sa pelouse par Valladolid (2-2). Shon Weissman a offert aux visiteurs le point du match nul en fin de rencontre (85e).

Cyclisme – Tour de Romandie : Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) a remporté mercredi la 1ere étape au sprint devant Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious), à Martigny. Sagan décroche ainsi son 116e succès en pro, sur une épreuve où il avait signé le 3e, en 2010, et à laquelle il n'avait plus participé depuis. Rohan Dennis reste leader.

Pour avoir construit l'essentiel de sa menace offensive sur le seul talent de Neymar et Kylian Mbappé, le PSG reste otage du niveau de forme de son duo. Et quand ils passent à côté comme ce mercredi face à Manchester City, en demi-finale aller, le piège se referme fatalement sur Paris.

"Le piège Neymar-Mbappé s'est refermé sur le PSG"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football – Ligue Europa : Deux chocs pour deux places en finale

Manchester United accueille à 21h l’AS Rome en demi-finale aller de la Ligue Europa. Bien placés pour terminer à la deuxième place du championnat derrière Man City, les coéquipiers de Paul Pogba ont fait de la C3 leur objectif de fin de saison.

Dans le même temps, Arsenal se déplace sur la pelouse de Villarreal. Un bon résultat des Londoniens en Espagne leur ouvriraient, en partie, les portes de la finale. Un match synonyme de revanche pour Unai Emery contre son ancien club.

2. Football – Liga : Le Barça peut frapper un grand coup

Le FC Barcelone reçoit ce jeudi (19h) Grenade en clôture de la 33e journée. L’occasion pour les Catalans, en cas de victoire, de prendre les commandes du championnat devant l’Atlético et le Real Madrid. Avec trois points de plus, les coéquipiers de Léo Messi feraient la course en tête, 1 points devant l’Atlético et trois devant le Real.

3. Rugby – Top 14 : Bayonne veut prendre un peu d’air en recevant Castres

Castres se déplace ce mercredi à 20h45 sur la pelouse de Bayonne en match en retard de la 22e journée. L’occasion pour les Basques, actuellement 12e de Top 14, de prendre un peu de marge sur la zone rouge occupée par Agen et Pau.

