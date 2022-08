1. Football - Ligue 1 : Premier accroc pour Paris

Le rouleau-compresseur a ralenti. Impressionnant depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain a lâché ses premiers points face à Monaco (1-1) dimanche soir, en clôture de la 4e journée. Solide et juste techniquement, l'équipe du Rocher avait ouvert le score, par Volland. Neymar a réduit la marque en 2e période sur un penalty offert par Mbappé. Paris est désormais co-leader, avec Marseille et Lens. L'ASM est 12e.

2. Volleyball - Championnat du monde : Costauds, ces Bleus

La Team Yavbou a de la ressource. Malmenée et passée près de la défaite (trois balles de match effacées), l'équipe de France l'a finalement emporté au tie-break face à la Slovénie, chez elle (25-21, 22-25, 23-25, 34-32 et 15-7) pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Les Bleus devront ne laisser aucune marge au Cameroun afin de rencontrer un adversaire a priori plus abordable en 8es.