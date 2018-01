Le WTCR serait un rêve, pour le Suisse Richard

Le prometteur pilote suisse Kris Richard a indiqué que courir dans la saison inaugurale de la FIA World Touring Car Cup pourrait être un rêve qui devient réalité.

Le vainqueur du Championnat d'Europe de Supertourisme FIA ETCC 2016, et l'un des hommes forts du TCR Germany en 2017, a impressionné lors de ses débuts en WTCC au Japon puis au Qatar la saison dernière.



Il travaille désormais à être sur la grille lorsque le WTCR débutera à Marrakech, au Maroc, les 7 et 8 avril.



"C'est un rêve de courir en WTCR cette saison", a indiqué Richard, 23 ans. "Mais en sport automobile, la plupart des pilotes ne peuvent pas décider, et c'est la même chose pour moi. Pour le moment, mon compte en banque dit non au WTCR, mais jusqu'à ce que la saison ne démarre, nous avons encore un peu de temps que je vais utiliser pour travailler à accomplir mon rêve".



Richard demeure actif cet hiver avec une participation aux 24 Heures de Dubaï ce week-end, où il fera partie de l'équipage de la BMW du Sorg Rennsport aux côtés de quatre autres pilotes.