Kevin Ceccon a fait son retour sur le podium pour la première fois depuis la WTCR Race of Slovakia en mai dernier, avec sa troisième place lors de la première course du week-end de Macao.

Ceccon s'est emparé de cette troisième place au dernier tour après qu'Andy Priaulx a volontairement perdu plusieurs positions pour en faire gagner une à un autre pilote Lynk & Co, Thed Björk, qui joue le titre du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.



“La course a été bonne, car l'équipe mérite grandement ce podium,” déclare Ceccon, à droite sur la photo. “Après Suzuka, ils étaient un peu démotivés car nous avions obtenu un superbe podium après être partis septièmes, puis je me suis fait pénaliser. Je suis donc vraiment content pour eux, car mettre l'Alfa Romeo Giulietta sur le podium à Macao, ce n'est pas quelque chose à quoi nous nous attendions, et je pense que c'est un excellent résultat pour tous ceux qui sont impliqués dans ce projet.”

The post Ceccon se félicite de son retour sur le podium en WTCR, après les difficultés de Suzuka appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.