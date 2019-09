Champion en titre Esports WTCR OSCARO, Bánki voit son avance s’accroître

L'avance de Bence Bánki en tête de l'Esports WTCR OSCARO Multiplayer Championship est passée de sept à 14 points, suite aux décisions de la direction de course concernant plusieurs incidents survenus lors de la manche du Slovakia Ring le mois dernier.

Jack Keithley (Grande-Bretagne), Nestor Garcia (Espagne) et les Allemands Tim Jarschel et Alexander Dornieden ont tous reçu des pénalités. Conséquence directe de ces dernières : le Slovaque Bánki (SDL eSports by Logitech G / Honda) hérite d'une avance de 14 points sur le pilote EURONICS Gaming CUPRA Florian Hasse, dont le coéquipier et compatriote Julian Kunze se hisse au troisième rang.



Le circuit de Zandvoort virtuel accueille le troisième rendez-vous de la saison dimanche soir. Voici comment regarder la compétition sur RaceRoom :



