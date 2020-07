RaceAtHome: Azcona remporte une victoire marquante en championnat Esports WTCR à Macao, coup dur

-

Mikel Azcona est devenu le septième vainqueur du championnat de pré-saison WTCR Esports sur une version virtuelle du Circuito da Guia à Macao, avec deux courses marquées par les péripéties dimanche soir.

Parti de la Pole Position DHL , l'Espagnol Azcona (CUPRA Racing) a remporté la victoire lors de la Course 1 devant Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co) et l'Argentin Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) sur une Honda.



Le pilote hongrois Norbert Michelisz, ancien simracer devenu pilote professionnel, a remporté sa deuxième victoire en WTCR Esports dans la Course 2 sur sa Hyundai N de l'équipe LUKOIL Squadra Corse BRC, devançant sur le podium Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co) et Tiago Monteiro (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport). La nature impitoyable du légendaire circuit de Macao a contribué à une série d'accidents qui ont émaillé les deux courses.



Le circuit international de Sepang sera le cadre des deux courses décisives pour le titre le 19 juillet, alors que le Français Yann Ehrlacher abordera cette finale avec neuf points d'avance sur Michelisz. Azcona pointe au troisième rang, avec 17 points de retard sur Ehrlacher. Mais l'ancien leader du championnat Esteban Guerrieri est désormais confronté à une tâche quasi impossible pour aller chercher le titre après avoir été éliminé dans un accident dans la course 2. Il est maintenant cinquième du classement, à 27 points de Ehrlacher.



La double manche de Macao sera retransmise sur les chaînes de réseaux sociaux du WTCR à partir de lundi 13 juillet à 09h00 CET.



RÉSULTATS EN UN COUP D'ŒIL



Course 1 :

1 Mikel Azcona (Espagne) CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

2 Yann Ehrlacher (France) Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR

3 Néstor Girolami (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

DHL Pole : Mikel Azcona (Espagne) CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

Le tour le plus rapide : Mikel Azcona (Espagne) CUPRA Racing CUPRA Leon Competición



Course 2 :

1 Norbert Michelisz (Hongrie) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR

2 Thed Björk (Suède) Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR

3 Tiago Monteiro (Portugal) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

DHL Pole : Thed Björk (Suède) Cyan Performance Lynk & Co 03 TCR

Le tour le plus rapide : Mikel Azcona (Espagne) CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

