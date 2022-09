Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Avec l'OM, c'est toujours la même chanson

Ad

Omnisport Contrat de Mbappé, prodige oublié, Marseille sous tension : l'actu sur un plateau HIER À 05:06

Guendouzi, Sanchez, système : comment Tudor s'est trompé

2. Football - Ligue des champions : Lewandowski manque ses retrouvailles

3. Basket - Euro : Giannis Antetokounmpo et la Grèce éliminés par l'Allemagne

Il ne fait pas bon être MVP de la NBA et jouer à l'Eurobasket cette année. Après Nikola Jokic dès les huitièmes de finale, c'est Giannis Antetokounmpo qui a bu la tasse en quart de finale. Exclu en fin de partie, l'ailier a vu l'Allemagne, à domicile, piéger sa Grèce pour se qualifier pour le dernier carré (107-96). Ses 31 points n'ont pas suffi devant les 28 de Franz Wagner et le 17/31 des Allemands à longue distance.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Coupe Davis : La première journée de la phase de groupes a donné lieu à quelques surprises, la Suède l'emportant face à l'Argentine (2-1), tandis que le Canada s'est fait peur contre la Corée du Sud (2-1). L'Australie s'est baladée face à la Belgique (3-0) et les Pays-Bas n'ont pas tremblé devant le Kazakhstan (2-1).

Basket - NBA : La Ligue a annoncé avoir suspendu un an le propriétaire des Suns de Phoenix, Robert Sarver, et lui avoir infligé une amende de dix millions de dollars pour comportements racistes et misogynes.

Les podcasts du jour

Pour ce troisième épisode de la saison, Poulain raffûte accueille une légende du rugby mondial : Joe Rokocoko. Tenez-vous bien : 68 sélections avec les All Blacks et 46 essais ! Aujourd'hui entraîneur des espoirs du Racing 92, il accepte de parler à coeur ouvert de la France, de sa nouvelle mission à Paris et bien sûr des Blacks.

Et aussi… Arnaud Di Pasquale et ses acolytes Laurent Vergne, Bertrand Milliard et Anne Boyer reviennent sur les moments marquants de cette l'US Open 2022 dans DiP Impact.

La vidéo de rattrapage

Disponible le 30 septembre, FIFA 23 est cette année encore très attendu par les joueurs. Les notes des plus grandes stars le sont aussi et, à ce petit jeu, les Français sont à l'honneur puisque Karim Benzema et Kylian Mbappé se hissent sur le podium des meilleurs joueurs du jeu.

Benzema au sommet : les notes des 20 meilleurs joueurs de FIFA 23

L'histoire du jour sur Eurosport

Depuis ses débuts comme entraîneur principal à l'AS Saint-Etienne, Christophe Galtier est reconnu pour ses grandes qualités de communicant. Celui qui fait souvent l'unanimité auprès des journalistes a pourtant connu une sortie de route spectaculaire la semaine dernière en conférence de presse. De quoi remettre en cause les qualités de bête de com' de l'entraîneur du PSG ?

Ce qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions - La passe de deux pour Paris ?

Contrairement à l'OM, le Paris Saint-Germain est comme un poisson dans l'eau en phase de groupes de la Ligue des champions. Ce n'est pas le déplacement à Haïfa pour y affronter le Maccabi (20h45) qui devrait faire peur à Neymar et sa bande même si en défense centrale, Danilo devra s'imposer comme un titulaire après la blessure de Kimpembe.

Au menu aussi de la soirée de C1 : La réception de Leipzig par le Real Madrid d'un Vinicius Jr. trop provocateur au goût de certains mais aussi les retrouvailles entre Haaland et le Borussia Dortmund.

Neymar fête son but avec une grimace lors du match opposant le PSG à Brest, le 10 septembre 2022 Crédit: Getty Images

2. Basket - Euro : Un France-Italie pour une place en demie

Remake des Jeux Olympiques de Tokyo ce mercredi après-midi (17h15) pour l'équipe de France qui défie l'Italie pour une place dans le dernier carré de l'Eurobasket. Après une phase de poules faites de hauts et de bas et un 8e franchement pas rassurant, Rudy Gobert, sous le feu des critiques , et les autres devront hausser leur niveau de jeu face au tombeur surprise de la Serbie.

3. Tennis - Coupe Davis : Les Bleus se lancent

Mardi a débuté la phase de groupes de la Coupe Davis 2022 . Placés dans le groupe de l'Allemagne, les Bleus auront peut-être du public à Hambourg ce mardi (14h) pour le duel face à nos voisins d'outre-Rhin. Adrian Mannarino, Benjamin Bonzi, Arthur Rinderknech, Richard Gasquet et Nicolas Mahut ne défieront pas Alexander Zverev qui a déclaré forfait à la dernière minute.

Sans Djokovic ni Nadal, la victoire d’Alcaraz est-elle moins éclatante ? Dip impact en parle

Omnisport Mort d'Elizabeth II : Plusieurs compétitions suspendues, en attendant la Premier League ? 08/09/2022 À 21:25