Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Masters 1000 d'Indian Wells : Monfils renonce avant son quart contre Thiem

Alors que son quart de finale face à l'Autrichien Dominic Thiem était très attendu dans le désert californien, Gaël Monfils a annoncé son forfait quelques minutes avant le début du match jeudi à Indian Wells. Souffrant du tendon d'Achille gauche ''depuis plusieurs jours", le Français a expliqué au public américain qu'il ne pouvait pas "être compétitif à 100%". Thiem attend donc les demi-finales sans jouer. Il y retrouvera le Canadien Milos Raonic, vainqueur tranquille du jeune Serbe Miomir Kecmanovic (6-3, 6-4).

2. Football - Ligue Europa : Fin de l'aventure pour Rennes

Cette fois, Rennes n'a pas réussi l'exploit. Trois semaines après un déplacement victorieux sur la pelouse du Betis Séville, les Bretons n'ont pas connu le même (heureux) sort en s'inclinant lourdement (3-0) sur la pelouse d'Arsenal jeudi en 8e de finale retour. Un résultat qui prive les joueurs de Julien Stephan de quarts de finale, eux qui avaient pourtant dominé les Gunners 3-1 à l'aller en Bretagne. Avec cette élimination, le football français ne place aucun club en quarts de finale d'une Coupe d'Europe pour la première fois depuis huit ans… Dans les autres rencontres, à signaler les éliminations du FC Séville (4-3 a.p pour le Slavia Prague) et de l'Inter Milan (0-1 contre l'Eintracht Francfort). Valence, Naples, Chelsea, Benfica et Villarreal qualifiés.

3. F1 - Grand Prix d'Australie : Hamilton et Mercedes déjà devant

Lors des premiers essais libres du premier Grand Prix de la saison, vendredi à Melbourne, Lewis Hamilton (Mercedes), double champion en titre, a tiré le premier en se montrant le plus rapide. Mais le pilote britannique n'a devancé les pilotes Ferrari d'un rien, Sebastian Vettel signant le deuxième temps à 38 millièmes et Charles Leclerc se hissant à la troisième place à 74 millièmes, devant Verstappen, Bottas, Raikkonen, Kvyat et Gasly. Changement de ton lors des libres 2 puisque, s'il a dominé de peu son coéquipier finlandais, les deux Mercedes ont mis près d'une seconde aux Red Bull de Verstappen et Gasly ainsi qu'à la Ferrari de Vettel, reléguée à 0"873 !

4. Basket - NBA : Toronto, Denver et Indiana enchaînent

Aux avant-postes des Conférences Est et Ouest, Toronto (2e Est), Indiana (3e Est) et Denver (2e Ouest) ont tous vaincu jeudi soir, respectivement face aux LA Lakers (111-98), au Thunder d'OKC (108-106) et aux Dallas Mavericks (100-99). Dans le même temps, Kyrie Irving a signé le deuxième triples-double de sa carrière (31pts, 11rbds, 12pds) lors de la victoire de Boston face à Sacramento (126-120), Utah et Rudy Gobert ont glané un deuxième succès en deux jours (120-100 contre Minnesota) et Orlando a décroché seulement son deuxième succès depuis le All Star week-end en dominant Cleveland (120-91).

Tennis - WTA Indian Wells : Tombeuse de la n°1 mondiale Naomi Osaka en 8e, la Suissesse Belinda Bencic poursuit son chemin. Jeudi, elle s'est hissée en demi-finale en dominant la Tchèque Karolina Pliskova (tête de série n°5) en trois sets (6-3, 4-6, 6-3). Dans le dernier quart de finale, l'Allemande Angelique Kerber a pris le meilleur sur Venus Williams (7-6, 6-3). L'affiche des demi-finales : Bencic-Kerber et Andreescu-Svitolina.

Biathlon - Championnats du monde : Le duo français composé de Julia Simon et Antonin Guigonnat n'a pris que la septième place du relais mixte simple à Ostersund (Suède). Le titre est revenu à la Norvège (J.Boe-Olsbu Roeiseland) devant l'Italie (Wierer-Hofer) et la Suède (Oeberg-Samuelsson).

Football - Ligue 1 : Les relations sont plus tendues que jamais entre le Paris Saint-Germain et Adrien Rabiot. Selon L'Equipe, le milieu de terrain parisien a été mis à pied par son club ce jeudi, pour deux semaines (jusqu'au 27 mars), pour son comportement en marge de PSG - Manchester United.

Football - Bundesliga : Au surlendemain de l'humiliation subie en 8e de finale retour de Ligue des champions sur le terrain de Manchester City (7-0), l'entraîneur de Schalke 04 Domenico Todesco a été remercié par ses dirigeants.

Volley - Ligue des champions : Malgré une balle de match et à l'issue d'un match très intense, Chaumont s'est incliné à domicile (2-3, 21-25, 31-29, 25-17, 19-25, 14-16, rencontre disputée à Reims) face aux Italiens de Pérouse en quarts de finale aller.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions et Ligue Europa : Le sort va s'en mêler

Au lendemain de la fin des huitièmes de finale de la C3, place aux tirages au sort. A partir de midi, depuis Nyon, c'est d'abord la Ligue des champions qui sera à l'honneur. En lice, l'Ajax Amsterdam, Manchester United, le FC Porto, Tottenham, la Juventus Turin, Manchester City, le FC Barcelone et Liverpool. Les matches auront lieu les 9-10 avril (aller) et 16-17 avril (retour).

Le tirage des quarts de finale de la Ligue Europa aura lieu, lui, à partir de 13 heures, toujours depuis le siège suisse de l'UEFA. Les prétendants : Chelsea, Naples, Valence, Eintracht Francfort, Benfica, Slavia Prague, Arsenal, Villarreal.

2. Cyclisme - Paris-Nice : La route s'élève… un peu

Après le chrono de Barbentane qui a permis jeudi d'en savoir plus sur les forces en présence (victoire de Simon Yates mais Michal Kwiatkowski toujours leader devant Egan Bernal), les coureurs vont s'expliquer sur entre Peynier et Brignoles (6e étape) à partir de 12h15. Après 100 premiers kilomètres accidentées, le dernier tiers de course proposera deux côtes de deuxième catégorie et une de troisième. Une étape pour baroudeurs avant la grande explication de samedi su col de Turini ?

Football - Ligue 1 : Deux matches pour lancer la 29e journée

Lille, dauphin du PSG, tentera de conserver ses distances avec Lyon (3e à 7 points des Lillois) en accueillant Monaco (privé de Fabregas) vendredi soir à 20h45. Juste avant (19h), Nice et Toulouse auront donné le coup d'envoi de ce 29e acte de la saison.

Tennis - Masters 1000 d'Indian Wells : Federer et Nadal pour des retrouvailles ?

Un an et demi après leur ultime duel, en finale de Shanghai (victoire du Suisse, 6-4, 6-3), Roger Federer et Rafael Nadal ont rendez-vous en demi-finales du premier Masters 1000 de l'année. Avant cela, à partir de 19h vendredi (heure française), Federer devra prendre le meilleur sur le Polonais qui monte Hubert Hurkacz et Nadal (pas avant 21h30, heure française) aura pour mission d'écarter le Russe Karen Khachanov.

