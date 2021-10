Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Un tour de magie de Paqueta et l’OL grimpe au classement

Un match au Brésil dans la nuit de jeudi à vendredi. Un autre en France samedi soir. On en est (presque) à se demander si Lucas Paqueta n’a pas le don d’ubiquité. Mais, surtout, le milieu de terrain de l’OL a été décisif lors du succès rhodanien 2-0 face à Monaco (7e) , dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Voilà Lyon dans le Top 5 (5e). Battu plus tôt (1-0) à Clermont (11e), Lille a rechuté (9e).

Karl Toko Ekambi buteur pour Lyon contre Monaco en Ligue 1 le 16 octobre 2021 Crédit: Getty Images

2. Rugby - Top 14 : Cela va mal à Toulon, horizon dégagé pour les Ciel et Blanc

Coup de froid sur Mayol. Samedi soir le RCT a été battu à domicile par le Racing (20-27), dans le cadre de la 7e journée de Top 14. La situation est préoccupante pour les Toulonnais, qui occupent la 11e place du classement. Les Franciliens sont quant à eux sur le podium, forts de cinq victoires en sept matches.

3. Tennis - Indian Wells : Basilashvili et Norrie se disputeront le titre

Malgré quelques fulgurances, Dimitrov n’a pas trouvé la lumière face à Norrie

On a aussi retenu pour vous

Jeux Olympiques - Le CIO a officialisé samedi la liste des dix-sept candidats à l’intégration de sa commission des athlètes, en marge des JO d’hiver de Pékin 2022. Martin Fourcade en fait notamment partie. Deux (issus de deux sports différents) seront élus.

- Le CIO a officialisé samedi la liste des dix-sept candidats à l’intégration de sa commission des athlètes, en marge des JO d’hiver de Pékin 2022. Martin Fourcade en fait notamment partie. Deux (issus de deux sports différents) seront élus. Football - Le Milan a pris la tête de la Serie A, samedi, en attendant le match du Napoli ce dimanche face au Torino lors de la 8e journée. Les Milanais ont gagné 3-2 face à Vérone, à domicile, après avoir été menés 0-2. Olivier Giroud a marqué. L'Inter a encaissé sa première défaite.

- Le Milan a pris la tête de la Serie A, samedi, en attendant le match du Napoli ce dimanche face au Torino lors de la 8e journée. Les Milanais ont gagné 3-2 face à Vérone, à domicile, après avoir été menés 0-2. Olivier Giroud a marqué. L'Inter a encaissé sa première défaite. Football - André-Pierre Gignac buteur avec les Tigres. L'ancien joueur de l'OM et qui évolue dans le championnat mexicain depuis 2015, a marqué le but du match nul (1-1) pour son club samedi soir lors de la 13e journée face à Cruz Azul. Le bijou de coup franc de Gignac en vidéo.

Football - En tête de Ligue 2, Toulouse a écrasé Auxerre 6-0. Sochaux a gagné à Rodez (0-1) et reste ainsi dans la roue des Toulousains. Tous les résultats de la 12e journée, avant Nîmes-Ajaccio ce lundi.

- En tête de Ligue 2, Toulouse a écrasé Auxerre 6-0. Sochaux a gagné à Rodez (0-1) et reste ainsi dans la roue des Toulousains. Tous les résultats de la 12e journée, avant Nîmes-Ajaccio ce lundi. Basket - Un de chute pour Bourg-en-Bresse, battu samedi à domicile par Nanterre (80-87), et deuxième de première division, derrière l'ASVEL, qui se déplace à Strasbourg ce dimanche pour rester invaincu après 4 journées.

- Un de chute pour Bourg-en-Bresse, battu samedi à domicile par Nanterre (80-87), et deuxième de première division, derrière l'ASVEL, qui se déplace à Strasbourg ce dimanche pour rester invaincu après 4 journées. Golf - L'Américain Rickie Fowler a pris la première place de la CJ Cup devant le Nord-Irlandais Rory McIlroy à l'issue du 3e tour disputé samedi à Las Vegas, qui accueille le tournoi sud-coréen déplacé en raison de la pandémie.

- L'Américain Rickie Fowler a pris la première place de la CJ Cup devant le Nord-Irlandais Rory McIlroy à l'issue du 3e tour disputé samedi à Las Vegas, qui accueille le tournoi sud-coréen déplacé en raison de la pandémie. Handball - Le vice-champion de France, Montpellier, irrégulier depuis la reprise du championnat mais fort d'une bonne performance en Ligue des champions cette semaine, a fait respecter la hiérarchie contre Dunkerque, battu 31-26 samedi lors de la 6e journée.

Une démonstration et un Bos en état de grâce : Montpellier a impressionné contre le Vardar Skopje

Le tweet récompense

Sifan Hassan et Karsten Warholm, stars des JO de Tokyo cet été , ont été désignés athlètes européens de l’année, samedi. Le Français Sasha Zhoya a quant à lui été distingué comme "étoile montante", tout comme la Néerlandaise Femke Bol.

La vidéo de rattrapage

Le Brest Bretagne Handball a facilement disposé des Croates du HC Podravka Vegeta (35-22) samedi dans sa salle, lors de la 4e journée de la Ligue des champions. Les Brestoises comptent deux succès en quatre matches. Voici le résumé de cette rencontre, en vidéo.

Le festival de Brest face à Koprivnica

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : L’OM à la relance, Lens pour tenir la cadence

Une mauvaise série à endiguer. L’Olympique de Marseille (6e) reste sur trois matches sans victoire en Ligue 1, et même sur deux revers : à domicile face à Lens (2-3), puis sur la pelouse de Lille (2-0). Les Phocéens reçoivent Lorient (8e) avec, donc, l’ambition de se remettre à l’endroit, ce dimanche (20h45). Avant cette ultime rencontre de la 10e journée, les Sang et Or, dauphins du PSG, chercheront quant à eux à entretenir leur bonne dynamique, sur la pelouse de Montpellier (14e, 17h).

2. Rugby - Top 14 : Toulouse pour la passe de sept

Six matches, six victoires. Leader du Top 14 avec 26 points, le Stade Toulousain a un bilan immaculé. Mais il ne dispose pas d’une grande marge. Vainqueur à Pau samedi, Bordeaux-Bègles, son dauphin, n’est qu’à trois unités. Toulouse se déplace à Lyon, ce dimanche, en clôture de la 7e journée. Les champions de France vont-ils se faire croquer par le LOU (5e, 17 pts) ? Réponse à partir de 21h05

3. Tennis - Indian Wells : Jour de finales

Les finales des tournois masculin et féminin d'Indian Wells se disputent ce dimanche. Voire dans la nuit de dimanche à lundi, heure française. Victoria Azarenka affronte Paula Badosa à partir de 22h. Cameron Norrie vs Nikoloz Basilashvili devrait débuter sur le coup d'1h du matin.

4. Football - Bundesliga : Le Bayern (enfin ?) sous pression

Le Borussia Dortmund est passé devant, ce samedi. Mais à l’aube de la 8e journée de Bundesliga, le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich – nonuple champion en titre – se partageaient la tête du championnat. Ils s’affrontent à 15h30, sur la pelouse du challenger. Les Munichois vont-ils enfin être bousculés durablement, cette saison, en Allemagne ? On en saura plus dans quelques heures.

Le marathon de Paris à partir de 8h55

Krim Mercator Ljubljana - Metz Handball (16h)

La deuxième journée du Paris Grand Slam de judo (17h)

