1. Football - Ligue 1 : Tancés par leur public, les Verts sauvent les meubles

Le coup d’envoi de la 11e journée de Ligue 1 a été retardé, vendredi soir. En cause : des fumigènes et une tentative d’envahissement du terrain qui ont témoigné de la colère du public stéphanois, à Geoffroy-Guichard. Au bout de cette soirée rocambolesque, l’ASSE a arraché le nul face à Angers (2-2) . Mais les Verts restent lanterne rouge et n’ont toujours pas gagné cette saison en championnat.

2. Football : Patrice Evra dévoile avoir été victime d’abus sexuels à l’adolescence

Times, publié ce vendredi. L’ancien joueur de Manchester United a confié cela à l’occasion de la sortie de son autobiographie "I love this game", dans laquelle il évoque ce dont il a été victime. Evra (40 ans) espère que son témoignage sera utile : "Je veux que les enfants (concernés par de telles agressions, NDLR) aient le courage de parler, ne se sentent pas coupables." Il a rompu le silence. Patrice Evra a déclaré avoir été victime d'abus sexuels à l’âge de 13 ans , dans un entretien accordé au, publié ce vendredi. L’ancien joueur de Manchester United a confié cela à l’occasion de la sortie de son autobiographie "I love this game", dans laquelle il évoque ce dont il a été victime. Evra (40 ans) espère que son témoignage sera utile : "(concernés par de telles agressions, NDLR)."

3. Basket - NBA : Les Lakers se chamaillent, les Nets se redressent

Cela a failli dégénérer entre Dwight Howard et Anthony Davis, dans la nuit de vendredi à samedi (heure française) au Staples Center. Les deux intérieurs des Lakers ont eu une altercation sur le banc, au cœur d’une nette défaite de leur équipe, à domicile face aux Suns (105-115, mais 67-94 après trois quarts-temps). Les Pourpre et Or sont à 0-2.

Les Nets ont évité un tel démarrage chaotique. De peu. Brooklyn a équilibré son bilan en gagnant à Philadelphie (109-114), grâce à un Kevin Durant omniprésent (29 points, 15 rebonds et 12 passes) mais surtout un money time bien mieux géré. Ils ont terminé par un 16-1 pour l’emporter. Tous les résultats de la nuit

4. Formule 1 - Grand-Prix des Etats-Unis : Verstappen-Hamilton, ça chauffe

On assiste à un sacré duel en tête du championnat de Formule 1 cette saison. Avec le sel nécessaire à en faire une incandescente opposition. Nouvelle illustration, vendredi à Austin, lors des essais libres 2 du Grand-Prix des Etats-Unis. Max Verstappen et Lewis Hamilton ont failli se toucher en piste, et le pilote Red Bull a adressé un "stupide idiot" assorti d’un doigt d’honneur à son rival de chez Mercedes.

5. Cyclisme sur piste - Mondiaux : Thomas, sacrément au point

Le niveau du dessus mais le même dénouement. Sacré champion d’Europe de la course aux points il y a quinze jours à Granges, le Français Benjamin Thomas (26 ans) a décroché le titre planétaire dans cette épreuve vendredi en début de soirée à Roubaix.

Reparti de Tokyo avec une médaille de bronze - acquise avec Donavan Grondin lors de l’américaine -, Thomas a pris le meilleur sur l’expérimenté Belge Kenny De Ketele (36 ans). Parmi les autres résultats du jour, le Néerlandais Jeffrey Hoogland a triomphé lors de l’épreuve du kilomètre.

On a aussi retenu pours vous

Football - 11-0. L’équipe de France a écrasé l’Estonie, vendredi à Créteil, en match de qualifications pour le Mondial 2023. Aïssatou Tounkara a signé un doublé. Le bilan des Bleues après 3 journées : 3 victoires, 24 buts marqués, 2 buts encaissés.

- 11-0. L’équipe de France a écrasé l’Estonie, vendredi à Créteil, en match de qualifications pour le Mondial 2023. Aïssatou Tounkara a signé un doublé. Le bilan des Bleues après 3 journées : 3 victoires, 24 buts marqués, 2 buts encaissés. Football - Arsenal a intégré la première moitié de tableau en Premier League, vendredi soir, en disposant 3-1 d’Aston Villa lors du match d’ouverture de la 9e journée. Auteurs d’un début de saison catastrophique, les Gunners restent sur six matches sans défaite en championnat.

- Arsenal a intégré la première moitié de tableau en Premier League, vendredi soir, en disposant 3-1 d’Aston Villa lors du match d’ouverture de la 9e journée. Auteurs d’un début de saison catastrophique, les Gunners restent sur six matches sans défaite en championnat. Tennis - L'Australienne Ashleigh Barty, déjà forfait à Indian Wells et pour la Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup), ne défendra pas son titre au Masters du 10 au 17 novembre à Guadalaraja au Mexique. La n°1 du classement WTA a annoncé samedi mettre un terme à sa saison.

- L'Australienne Ashleigh Barty, déjà forfait à Indian Wells et pour la Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup), ne défendra pas son titre au Masters du 10 au 17 novembre à Guadalaraja au Mexique. La n°1 du classement WTA a annoncé samedi mettre un terme à sa saison. Tennis - Raté pour les Français. Adrian Mannarino et Gilles Simon ont été éliminés vendredi du tournoi ATP de Moscou en quarts de finale, respectivement par le Lituanien Ricardas Berankis et le Russe Aslan Karatsev, tête de série N.2.

- Raté pour les Français. Adrian Mannarino et Gilles Simon ont été éliminés vendredi du tournoi ATP de Moscou en quarts de finale, respectivement par le Lituanien Ricardas Berankis et le Russe Aslan Karatsev, tête de série N.2. Basket - Coup de moins bien. Monaco a marqué le pas vendredi, chez les Espagnols de Baskonia (78-66) lors de la 5e journée d'EuroLeague après avoir décroché deux succès, et tutoyé deux exploits, face au Real Madrid et au Barça.

Basket - Le propriétaire de la franchise NBA des Phoenix Suns, Robert Sarver, est visé par des allégations de racisme, de sexisme et de harcèlement sexuel, à paraître dans une enquête menée par ESPN. Vendredi, Sarver a fermement nié et s'est dit " totalement choqué ".

- Le propriétaire de la franchise NBA des Phoenix Suns, Robert Sarver, est visé par des allégations de racisme, de sexisme et de harcèlement sexuel, à paraître dans une enquête menée par ESPN. Vendredi, Sarver a fermement nié et s'est dit " ". Rugby - Agen, enfin ! Le SUA a gagné à domicile face à Aurillac, vendredi lors de la 8e journée de Pro D2, mettant fin à sa série de défaites monumentale (34). Tous les résultats de la soirée, avec notamment le succès de Bayonne face à Provence Rugby.

- Agen, enfin ! Le SUA a gagné à domicile face à Aurillac, vendredi lors de la 8e journée de Pro D2, mettant fin à sa série de défaites monumentale (34). Tous les résultats de la soirée, avec notamment le succès de Bayonne face à Provence Rugby. Ski freestyle - La Française Tess Ledeux a lancé son hiver en remportant la première étape de Coupe du monde de Big air, vendredi à Coire (Suisse), à un peu plus de trois mois des Jeux de Pékin (4-20 février), où le Big Air fera son entrée au programme olympique.

- La Française Tess Ledeux a lancé son hiver en remportant la première étape de Coupe du monde de Big air, vendredi à Coire (Suisse), à un peu plus de trois mois des Jeux de Pékin (4-20 février), où le Big Air fera son entrée au programme olympique. Baseball - Les Houston Astros se sont qualifiés pour leurs troisièmes finales de MLB en cinq ans, vendredi, en battant les Boston Red Sox quatre victoires à deux (5-0 lors du sixième match, à domicile). Ils affronteront les Atlanta Braves ou les Los Angeles Dodgers. pour le titre.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Leo Messi n'a marqué que trois buts mais trois buts importants en Ligue des champions. Suffisant pour tirer un bilan positif de son passage dans la capitale ? Maxime Dupuis et Martin Mosnier sont plus nuancés sur l'apport de l'Argentin après deux mois dans sa nouvelle équipe. Le match OM-PSG de dimanche pourrait changer la donne.

C’était il y a 10 ans, le 23 octobre 2011. La France s’inclinait en finale de la Coupe du monde sur la plus petite des marges face à la Nouvelle-Zélande, sacrée sur ses terres à Auckland (8-7). Capitaine des Bleus et auteur du seul essai tricolore lors de ce match, Thierry Dusautoir avait évoqué ce souvenir paradoxal dans nos locaux, lors d’un live Facebook en 2017. Extrait.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Ski alpin - Coupe du monde : Reprise du cirque blanc

Les dames d’abord. La saison de ski alpin débute ce week-end, à Sölden, en Autriche, avec les géants d’ouverture. Samedi pour les femmes, donc, et dimanche pour les hommes. La star étasunienne Mikaela Shiffrin sera la première à s’élancer, à 10h.

L’Italienne Marta Bassino, lauréate du globe de la spécialité la saison dernière a quant à elle le dossard n°3. Tessa Worley, leader du contingent français pour cette épreuve, sera la sixième concurrente à quitter le portillon de départ. Deuxième manche à 13h15. Le tout sur Eurosport 1.

2. MotoGP - Grand Prix d’Emilie-Romagne : Quartararo peut être sacré dimanche

Fabio Quartararo peut rentrer dans l’histoire du sport français ce week-end, en décrochant le titre suprême en moto. Pour cela, on vous explique les conditions qui doivent être réunies à Misano . Mais avant de se lancer dans la course, dimanche, avec ces calculs en tête, il y a la séance de qualification, ce samedi. C’est à partir de 14h10.

3. Football - Ligue 1 : Lille et Nantes en piste

Suite de la 11e journée de Ligue 1, avec notamment le LOSC au programme ce samedi. Les affiches du jour : Nantes (9e) - Clermont (14e), à 17h ; Lille (11e) - Brest (19e), à 21h. Les Lillois vont-ils regagner de la confiance, après leur défaite à Clermont (1-0), et un nul terne face à Séville en C1

4. Formule 1 - Grand-Prix des Etats-Unis : Une qualif’ sous tension

voir précédemment, ]. La séance de qualification du Grand-Prix des Etats-Unis tiendra les adeptes de F1 en haleine en soirée, décalage horaire oblige. Elle se déroulera à partir de 23h, heure française, dans un climat tendu entre les deux favoris pour l’obtention du titre mondial, Max Verstappen et son dauphin Lewis Hamilton [ et cet article ].

5. Rugby - Top 14 : UBB ou Toulouse, qui sera leader ce soir ?

L'UBB reçoit l'USAP à 15h, et peut passer devant le Stade Toulousain, ce samedi, lors de la 8e journée de Top 14. Mais le champion de France en titre aura l'opportunité, le cas échéant, de reprendre les devants en soirée. Il accueille le CO à partir de 21h. L'ensemble du programme et le classement

6. Cyclisme sur piste - Mondiaux : Grondin sur sa lancée ?

Quatrième jour de compétition, samedi à Roubaix, à partir de 10h. L’omnium masculin est notamment au programme de cette pénultième journée des Mondiaux. Couronné lors de l’épreuve du scratch, le Français Donavan Grondin y sera en quête d’une nouvelle médaille. L’Italien Elia Viviani comptera parmi ses rivaux.

