Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Masters 1000 Miami : Monfils force tranquille, Swiatek future n°1

Ad

Les Français ont fait deux sur trois vendredi à l'Open de Miami : Hugo Gaston a réalisé l'exploit et surpris l'Américain John Isner (7-6, 6-4), Gaël Monfils a tenu tranquillement son rang face à l'Allemand Oscar Otte (7-6, 6-1), mais Clara Burel a fini par craquer contre la Tchèque Petra Kvitova (6-1, 3-6, 6-3). Chez les dames, l'événement de la nuit était ailleurs, puisque Iga Swiatek s'est assurée de devenir n°1 mondiale, en se qualifiant pour le 3e tour aux dépens de Viktorija Golubic (6-2, 6-0). Cette accession au trône, qui sera officielle le 4 avril, était attendue depuis que l'Australienne Ashleigh Barty a annoncé sa retraite mercredi à 25 ans.

Omnisport Trophées Sport et Management : vous avez jusqu’au 8 avril pour candidater IL Y A UN JOUR

2. Basketball - NBA : Miami n'y arrive plus

Le Heat de Miami est un leader qui tangue à l'Est : malgré Jimmy Butler, dans un bon soir, le Heat a dilapidé 17 points d'avance dans le dernier quart-temps pour s'incliner contre New York (111-103) vendredi en NBA, où Philadelphie en a profité pour effectuer un rapproché pour n'être plus qu'à une victoire d'écart à la suite de son succès face aux Clippers (122-97).

3. Football - Qualifications Coupe du monde : Les Sud-Américains du PSG se régalent !

Après Neymar la nuit précédente avec la Seleçao , ce sont cette fois les Argentins du PSG qui ont brillé cette nuit. Dans un match sans enjeu face au Venezuela, lanterne rouge, Lionel Messi a guidé une Argentine déjà qualifiée vers une victoire 3-0 qui s'est dessinée en fin de rencontre, retrouvant le chemin du but qu'il a tant cherché. L'autre parisien Angel Di Maria a également trouvé le chemin des filets en fin de rencontre, bien servi par le septuple Ballon d'Or. De quoi redonner confiance avant la (longue) fin de saison des futurs champions de France ?

Leo Messi, tout sourire avec l'Argentine Crédit: Getty Images

4. Football - Qualifications Coupe du monde : Le Sénégal mis dos au mur par l'Egypte

Dans le choc au sommet de l'Afrique, remake de la dernière finale de la CAN entre les Pharaons et les Lions de la Teranga, les partenaires de Mohamed Salah ont tiré leur épingle du jeu pour accrocher un succès précieux sur leur pelouse (1-0) . Devant grâce à un but heureux, les Egyptiens ont repoussé tous les assauts du Sénégal, et débuteront le match retour à Dakar mardi prochain dans la peau du virtuel qualifié pour le Mondial. Sadio Mané et sa sélection sont dos au mur et devront impérativement s'imposer au match retour, faute de quoi ils ne verront pas le Qatar.

On a aussi retenu pour vous

Football - Amicaux internationaux : Buteur pour son retour en sélection : Buteur pour son retour en sélection lors du succès étriqué de la France face à la Côte d'Ivoire (2-1) hier soir , Olivier Giroud en est à 47 buts avec le maillot bleu, soit à seulement 4 unités du record de Thierry Henry (51 buts).

Giroud, le but qui change tout ? "Même s’il en marque 6 contre l’Afrique du Sud, ça ne change rien"

Football - Qualifications Coupe du monde : A Kumasi, : A Kumasi, Ghana et Nigeria n'ont pas réussi à marquer (0-0) et devront se départager au match retour, mardi prochain à Lagos.

Football : Gareth Bale : Gareth Bale en a remis une (grosse) couche vendredi contre la presse, dans un long message posté sur les réseaux sociaux. Le joueur du Real Madrid dénonce la "pression immense" mise sur les sportifs par les médias.

La vidéo de rattrapage

Jonathan Clauss, William Saliba, Christopher Nkunku : il y avait trois néo-capés chez les Bleus, ce vendredi au Vélodrome, face à la Côte d'Ivoire (2-1). Cela fait beaucoup. Outre ces trois joueurs, Jules Koundé, Théo Hernandez et Aurélien Tchouaméni prennent une place croissante au sein de la sélection tricolore. Maxime Dupuis et Martin Mosnier parlent de cette nouvelle vague dans la Stream Team spéciale équipe de France.

Trois nouveaux, deux titulaires et une valeur sûre : Une nouvelle vague déferle sur les Bleus

Le tweet "aérien" de la soirée

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Formule 1 - Grand-Prix d'Arabie Saoudite : Des qualifications comme si de rien n'était

La sécurité est assurée, allons courir" : le Grand Prix d'Arabie saoudite de F1 continue "comme prévu" malgré les attaques commises vendredi dans le pays, notamment sur une installation pétrolière proche du circuit de Jeddah, revendiquées par les rebelles yéménites Houthis. Les dernières séances d'essais libres puis les qualifications sont donc à suivre aujourd'hui, avec une écurie Ferrari toujours dominatrice " : le Grand Prix d'Arabie saoudite de F1 continue "" malgré les attaques commises vendredi dans le pays, notamment sur une installation pétrolière proche du circuit de Jeddah, revendiquées par les rebelles yéménites Houthis. Les dernières séances d'essais libres puis les qualifications sont donc à suivre aujourd'hui, avec une écurie Ferrari toujours dominatrice malgré quelques petits soucis , tandis que Mercedes a encore enregistré moults problèmes sur ses monoplaces . Début des qualifications à 18h !

2. Patinage Artistique - Championnats du monde : Papadakis-Cizeron, acte II pour un sacre V

Un mois après l'or olympique tant désiré et devant le public français, c'est maintenant l'or mondial, pour la cinquième fois, qui est à portée de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron à Montpellier. Le duo tricolore est en tête après la partie de danse rythmique en danse sur glace hier , et pourra accrocher l'or sur le programme libre aujourd'hui, à suivre en direct sur Eurosport à partir de 17h05 ! Évasifs sur leur futur, les deux Français pourraient bien délivrer leur dernière danse ensemble à cette occasion. Un passage à ne pas manquer, donc !

Parfaite partition et nouveau record du monde : Papadakis et Cizeron ont enflammé Montpellier

3. Football - Matches amicaux : Pas d'enjeu mais des affiches alléchantes

Pas de match qualificatif pour la Coupe du monde ce samedi, mais quelques matches amicaux pour les nations européennes déjà qualifiées, de quoi se préparer au mieux à moins de huit mois du début du Mondial. Au programme de la journée, les Belges se déplacent en Irlande à 18h, les Anglais du pauvre Harry "Air" Maguire reçoivent la Suisse à 18h30, l'Espagne d'un étincelant Pedri reçoit l'Albanie à 19h30, et enfin l'Allemagne accueille Israël à 20h45 pour clôturer la journée.

Harry Maguire (Manchester United) Crédit: Getty Images

4. Rugby - Top 14 : Retour au championnat après l'ivresse du Grand Chelem

Une semaine après le titre historique de l'équipe de France dans le tournoi des Six Nations , le championnat de France (qui ne s'est jamais vraiment arrêté) reprend pleinement ses droits avec la 21e journée du Top 14 ce samedi. Au programme, un choc historique entre Toulon et Clermont à 15h00, suivi des matches de 17h, avant un alléchant Stade Français-UBB en "prime-time" à 21h05.

5. Tennis - ATP Miami : Début du 2e tour, avec un Medvedev-Murray de rêve

Le deuxième tour se poursuit aujourd'hui en Floride, avec un match qui s'annonce très spectaculaire entre les deux anciens numéro un mondiaux Daniil Medvedev et Andy Murray (17h00). Avantage au Russe à Miami, qui doit retrouver le sommet après un début d'année 2022 tonitruant et une légère baisse. Côté tricolore, Arthur Rinderknech et Ugo Humbert seront respectivement opposés à Hubert Hurkacz et Aslan Karatsev pour espérer décrocher une place au 3e tour de l'Open de Miami.

6. Cyclisme - Tour de Catalogne : Avant-dernière journée de course sur la Volta à Catalunya

(Avec AFP) Avec un nouveau leader en la personne du Portugais Joao Almeida (UAE), le Tour de Catalogne entre dans ses deux dernières étapes ce samedi. Comme hier , la Volta reste sur la Costa Darauda au long d'un parcours de 167 kilomètres menant de Salou à Cambrils. Deuxième du général pour une seconde, Nairo Quintana (Arkéa Samsic) aura à n'en pas douter des fourmis dans les jambes sur cette 6e étape et le désir d'attaquer. Une étape passionnante, à suivre sur les antennes d'Eurosport dès 15h00 !

Almeida vs Quintana au sprint inter', Vernon pour la gagne : le résumé de la 5e étape

Omnisport L'Italie éliminée, les Bleus font leur rentrée, Papadakis-Cizeron lancés : l'actu sur un plateau HIER À 06:19