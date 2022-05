Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Tennis - Roland-Garros : Simon, show nocturne

Cela aurait pu être son dernier match à Roland-Garros, à lui aussi. Mais quelques heures après avoir célébré Jo-Wilfried Tsonga - qui a tiré sa révérence ce mardi -, Gilles Simon a éliminé Pablo Carreño Busta (tête de série N.16), sur le Court Simonne-Mathieu. Dans une ambiance électrique, à 1h du matin. Simon s'est imposé en cinq manches , au 1er tour.

Di Pasquale : "J'ai absolument adoré cet hommage à Tsonga"

2. Basketball - NBA : Dallas évite le coup de balai

Vous reprendrez bien un peu de Mavs-Warriors ? J'espère, parce que la série n'a pas rendu son verdict. Les Mavericks ont disposé de Golden State à domicile, dans la nuit de mardi à mercredi (heure française) : 119-109 . Luka Doncic a été très présent, à défaut d'être très adroit (30 points, 14 rebonds, 9 passes, à 10/26). Stephen Curry et les siens gardent de la marge (3-1) en vue d'une qualification pour les finales NBA.

On a aussi retenu pour vous

Football - L'entraîneur du Paris Saint-Germain féminin, Didier Ollé-Nicolle, a été "mis en disponibilité" temporairement, le temps d'enquêter sur des " faits et propos inappropriés " qui lui sont reprochés, a annoncé le club mardi, cite l' AFP .

Football - L'entraîneur du Paris Saint-Germain féminin, Didier Ollé-Nicolle, a été "mis en disponibilité" temporairement, le temps d'enquêter sur des " faits et propos inappropriés " qui lui sont reprochés, a annoncé le club mardi, cite l' AFP .

Football - D'après nos confrères de L'Equipe , le PSG envisage de transférer Neymar, sous contrat jusqu'en juin 2025. Dans son édition de mercredi, le quotidien précise que Kylian Mbappé ne s'oppose pas à un départ du Brésilien.

Basketball - L'ASVEL commence mal. Le double champion en titre a été battu à domicile (70-74) par Cholet, mardi lors de la première rencontre des playoffs de Betclic Elite. Dijon est allé s'imposer à Limoges (70-94).

Football - Quevilly-Rouen, 18e de Ligue 2, a pris une option sur son maintien en s'imposant de deux buts à Villefranche (1-3), 3e du National, mardi en match aller des barrages L2/National. Match retour prévu dès ce dimanche.

Basketball - La compo' des "All-NBA teams" 2021-22 est connue. Dans la 1re équipe : Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Luka Doncic, Devin Booker et Jayson Tatum. Joel Embiid figure dans la 2e équipe, LeBron James dans la 3e.

Les Tips de DiP - Kevin Rolland apprend à servir avec Arnaud Di Pasquale

La vidéo de rattrapage

Martin présente ses excuses à son équipe : "Je ne suis pas au niveau sur cette course"

L’article décalé du jour

Alors que les raquettes cassées sont devenues une (mauvaise) habitude sur le circuit ces dernières années, le phénomène n'amuse pas tout le monde. Si l'ATP et la WTA ont tendance à sanctionner financièrement certains excès, les marques n'hésitent plus non plus à recadrer des joueurs sous contrat. Chez Babolat, notamment liée à Benoît Paire et Fabio Fognini, la ligne est claire.

Paire, Medvedev ou... Federer : 7 nuances de raquettes cassées

Les podcasts du jour :

🎧 Flanquart : "Avec le Stade Français en 2015, dès qu’on se qualifie, on sait qu’on sera champion"

POULAIN RAFFÛTE - Cette semaine, Alexandre Flanquart (32 ans, 22 sélections) est l'invité de Raphaël Poulain et d'Arnaud Beurdeley. Il parle de son expérience au Stade Français, longtemps superbe, et dont l'épilogue lui est si désagréable. Flanquart évoque aussi sa carrière internationale et son actulité, avec Provence Rugby. Dans ce podcast, il explique qu'il prendra sa retraite fin 2022-2023

🎧 Péraud : "J’aime faire différemment, c’est comme ça qu’on ouvre de nouveaux horizons"

BELLE TRACE - Dans le podcast de ce mercredi, Flo Masnada reçoit Jean-Christophe Péraud, médaillé d'argent olympique en VTT (en 2008) et deuxième du Tour de France (en 2014). Une sacrée polyvalence qu'il revendique, au-delà même du sport. Péraud évoque sa carrière mais aussi son après-carrière, avec le même plaisir de ne pas se cantonner dans une case. Bonne écoute.

🎧 Pourquoi le tennis se joue en silence ?

TU VEUX UNE MÉDAILLE ? - Le tennis, c’est une ambiance particulière, avec un public parfois très calme, parfois très bruyant - la preuve ce mardi - entre les points. En revanche, pendant les échanges, le silence est toujours de rigueur. Savez-vous pourquoi ? En voici les raisons. "Tu veux une médaille ?", un podcast Eurosport, écrit et présenté par Clément Lefebvre et produit par Bababam.

La question du jour : Tchouaméni, renfort idéal pour le Real ?

Tchouaméni au Real, le renfort idéal ?

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Tennis - Roland-Garros : Nadal-Moutet en soirée…

Corentin Moutet s’apprête à défier son idole , le maître de l'ocre. Le Français de 23 ans sera opposé ce mercredi soir, sur le Court Philippe-Chatrier, à Rafael Nadal, au 2e tour de Roland-Garros. Alexander Zverev (3e mondial) est lui aussi programmé sur le Central, en deuxième match de la journée, face à Sebastian Baez.

Djokovic et Alcaraz en journée

Les deux autres attractions du jour, dans le tableau masculin - à savoir Novak Djokovic et Carlos Alcaraz -, joueront respectivement face à Alex Molcan et Albert Ramos-Viñolas. Côté tricolore, Elsa Jacquemot, Diane Parry, Richard Gasquet, Grégoire Barrère sont attendus sur les courts. Et vous en avez pris l'habitude, tous les jours sur Eurosport pendant Roland : Eurosport Tennis Club - La Terrasse

Di Pasquale : "Si son pied tient, Nadal reste le favori devant Djokovic, devant Alcaraz"

2. Cyclisme - Giro : Les grimpeurs encore à l’honneur

Nouvelle étape de montagne au programme du Tour d’Italie, ce mercredi. Pas la plus redoutable de prime abord, mais en direction de Turin samedi, la BORA-Hansgrohe a rappelé que le spectacle pouvait surgir à un moment inattendu. Richard Carapaz et INEOS Grenadiers vont défendre le maillot rose sur 168 km, entre Ponte di Legno et Lavarone , lors de ce 17e jour de course.

Premium Cyclisme Giro 2022 | 17e étape 12:40-17:15

3. Football - C4 : Trophée en jeu à Tirana

Roma versus Feyenoord. Ce n’est "que" la finale de la Ligue Europa Conférence, mais elle a une certaine allure. Sur le banc romain, José Mourinho espère rester fidèle à sa réputation de gagnant sur le Vieux Continent. Face à ses joueurs, les tombeurs de l’OM en demi-finale. Coup d’envoi de la rencontre à 21h ce mercredi, à Tirana (Albanie).

4. Football - Euro U17 : Un quart France-Allemagne

Tous les quarts de l’Euro U17 sont prévus ce mercredi. Dès 16h30, les jeunes joueurs français affrontent leurs homologues allemands en Israël. Danemark-Serbie, Espagne-Portugal et Pays-Bas - Italie sont les autres affiches.

