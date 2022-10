En direct

Max Verstappen peut décrocher son deuxième titre de champion du monde de F1 à Suzuka, où le départ du Grand Prix du Japon a été donné à 7h, avant d'être retardé. C'est à vivre en direct ici. Le Néerlandais peut être sacré selon différents cas de figures. On vous a détaillé tout ça.

Verstappen titré au Japon ? Les différents cas de figure

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Le PSG perd deux points… et ses nerfs

2. Rugby – Top 14 : Toulouse roule sur Clermont et prend le large

Magnifique opération du Stade Toulousain. Les hommes d'Ugo Mola ont déroulé après la pause pour assurer un large succès face à Clermont (46-10) en inscrivant pas moins de six essais. Ils profitent des notamment de la défaite de La Rochelle à Bayonne pour prendre quatre points d'avance sur les Rochelais et Toulon en tête du classement. Fin de la 6e journée ce dimanche avec un duel du bas de tableau entre le LOU et l'UBB (21h05).

3. Cyclisme : Ganna, roi de l'heure

Filippo Ganna est dans l'Histoire. L'Italien a établi samedi un nouveau record de l'heure en parcourant 56,792 kilomètres en 60 minutes sur la piste du vélodrome de Granges, en Suisse. Le coureur de la formation Ineos-Grenadiers a effacé la marque de référence détenue par Dan Bigham depuis août.

Ganna était en mission : les meilleurs moments de son record de l'heure

Nous avons aussi retenu pour vous

Football – Ligue 1 : Peter Bosz pourrait être démis de ses fonctions d'entraîneur de l'OL ce dimanche après le 5e match consécutif sans victoire des Gones en L1, vendredi face à Toulouse (1-1).

Football – Liga : Le Real Madrid est leader provisoire après sa victoire à Getafe (0-1) grâce à un but de son défenseur brésilien Eder Militao.

Football – Bundesliga : Un but de dernière minute d'Anthony Modeste a permis au Borussia Dortmund d'arracher le nul dans le Klassiker face au Bayern Munich (2-2). Kingsley Coman a été expulsé.

A voir, à lire et à écouter sur Eurosport

Saviez-vous que Paris-Tours était l'une des trois courses cyclistes les plus anciennes avec le Tour de Lombardie et Paris-Roubaix ? Elle a ainsi été source de nombreux souvenirs mémorables, contés par notre chroniqueuse Béatrice Houchard . Et ce dimanche, elle verra un immense champion, Philippe Gilbert, tirer sa révérence au bout de l'Avenue de Grammont. Pour le Belge de 40 ans, double vainqueur de l'épreuve, c'est une course très particulière à plus d'un titre. Et elle sera à vivre en direct sur Eurosport à partir de 15h15 !

"Paris-Tours, c’était ma première grande victoire" : Gilbert, une boucle à boucler en beauté

On traverse la Manche et on troque le guidon pour le ballon rond. Avec un sacré choc entre Arsenal et Liverpool qui en dira un peu plus sur les capacités des Gunners à retrouver les sommets de la Premier League. L'entraîneur londonien Mikel Arteta a un bel atout pour tenter de réussir son pari. Il est Français et il a connu une drôle de trajectoire avant de faire l'unanimité. Martin Mosnier nous raconte comment William Saliba a mis l'Angleterre à ses pieds.

La question du jour : quel groupe pour les Bleus à l'Euro ?

Les Bleus sont à quelques semaines de défendre leur titre mondial au Qatar. Mais ils ont aussi l'Euro 2024 en point de mire. Il commence ce dimanche avec le tirage au sort de la phase de groupes qualificative. Placés dans le chapeau 2, les Tricolores ont des raisons de trembler au moment de l'aborder. Quels adversaires vont se présenter sur la route dans la course à la qualification pour le tournoi en Allemagne ? Réponse à partir de midi.

