Ce que vous avez peut être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue des champions : Paris pas brillant, mais premier

Ultra-dominé pendant une grande partie de la rencontre, le PSG a réussi à remonter un retard de deux buts pour accrocher le Real Madrid à Santiago-Bernabeu mardi (2-2). Karim Benzema avait placé les Merengue en tête grâce à un doublé, avant les buts de Kylian Mbappé et Pablo Sarabia. Plusieurs fois sauvé par Keylor Navas, Paris s'assure avec ce nul la première place du groupe A. À noter la blessure d'Eden Hazard, incertain pour le Clasico, prévu dans trois semaines.

Presnel Kimpembe (PSG), après le match à Madrid (2-2 face au Real)Getty Images

2. Football – Ligue des champions : Lewandowski et Dybala géniaux, City et Tottenham qualifiés

En moins de 15 minutes, l'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski a battu mardi le record du quadruplé le plus rapide de l'histoire de la C1 sur la pelouse de l'Étoile Rouge Belgrade mardi. Les Bavarois, déjà qualifiés, ont écrasé le club serbe (0-6). Tottenham terminera deuxième du groupe B : menés 2-0, les Spurs de Mourinho ont renversé l'Olympiakos (4-2). Manchester City s'est également qualifié, sans gagner et sans briller face au Shaktar (1-1). À noter enfin, l'inspiration géniale de Paulo Dybala, qui a offert la victoire sur coup franc à la Juve contre l'Atlético (1-0) et assuré du même coup la première place du groupe aux Italiens.

Robert Lewandowski, auteur d'un quadruplé face à l'Étoile Rouge de BelgradeGetty Images

3. Basket – NBA : les Clippers dominent Dallas

En grande forme mais plutôt bien neutralisé, Luka Doncic (22 points, 8 rebonds) n'a pas permis aux Dallas Mavericks de battre les Clippers (114-99). Kawhi Leonard (28 points) et Paul George (26 points) ont porté l'équipe de Los Angeles, qui enregistre sa sixième victoire consécutive. Dans l'autre match de la nuit, les Denver Nuggets ont tranquillement battu les Wizards de Washington (117-104).

Ce que l'on a aussi retenu pour vous

Tennis – ATP : L'ATP a dévoilé ce mardi les nommés pour ses traditionnels awards. Deux Français y figurent : Tsonga, pour la catégorie "meilleur come-back", et Moutet, nommé parmi les "révélations de l'année".

Moto GP : Le champion du monde Marc Marquez sera opéré de l'épaule droite "de manière préventive", a annoncé son écurie Honda mardi.

Cyclisme : Le Belge Wout van Aert a gagné une première bataille judiciaire contre son ancienne équipe, qui lui réclame un million d'euros après une rupture de contrat jugée abusive.

Basket – Jeep Elite : Respectivement dernier et avant-dernier avant ce mardi soir, Chalon et Roanne l'ont emporté à domicile face à Cholet (89-79) et à Dijon (77-74). Bourg-en-Bresse a gagné à Limoges.

Le tweet qui dit merci

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Di Pasquale : "C'est la rareté qui fera la valeur de l'événement Coupe Davis" 02:01

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Ligue des champions : l'OL pour la qualif, le LOSC pour l'honneur

Déjà éliminé de la course aux huitièmes, Lille conserve un (très) mince espoir de disputer la Ligue Europa en accrochant la troisième place. Il faudra, pour cela, au moins battre l'Ajax ce mercredi (21h). Plus tôt, l'OL a une toute autre mission en Russie, face au Zénith (18h55) : les Lyonnais peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale en cas de victoire.

OL - Zénith Saint-PétersbourgGetty Images

2. Football – Ligue des champions : un choc Barça-Dortmund, Liverpool bien placé

Dans le groupe E, Liverpool et Naples s'affrontent à Anfield et peuvent chacun décrocher leur qualification en cas de victoire (21h). L'équation et la même pour le Barça et Dortmund, qui se disputent le choc du groupe F – et de la soirée – au Camp Nou (21h). À noter également dans les agendas, la rencontre entre Valence et Chelsea (21h), décisive pour le match à trois du groupe H avec l'Ajax Amsterdam : les trois équipes comptent sept points.