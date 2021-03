SUR LE FIL

EPISODE 49 - HUIT SECONDES

Le 23 juillet 1989 s'achevait un des Tours de France les plus extraordinaires de l'histoire. Trois semaines épiques, entre rebondissements, suspense et tensions. Un Tour qui s'est résumé à deux hommes, Greg LeMond et Laurent Fignon. Et à un chiffre : huit. Comme les huit secondes qui vont séparer les deux hommes à Paris et les réunir à jamais dans la légende.

Les grands récits 100 épisodes : Retrouvez l'intégrale des Grands Récits IL Y A 20 HEURES

Le 5 août 1992 à Barcelone, Mike Marsh aurait dû battre le mythique record du monde du 200 mètres, détenu alors par Pietro Mennea depuis 13 ans. Mais ce jour-là, au cœur d’une demi-finale olympique maîtrisée de A à Z, Marsh n’a pas eu conscience d’avoir un temps d’avance sur la légende. Il a donc ralenti. Histoire d’un rendez-vous raté.

"The play to beat the band". L'action qui a battu la fanfare. La seule dénomination de cette séquence suffit à laisser entrevoir son aspect hors du commun. Le 20 novembre 1982, l'Université de California battait sa grande rivale Stanford au prix d'une dernière action devenue culte aux Etats-Unis. A juste titre, tant elle apparait improbable d'un bout à l'autre.

EPISODE 52 - MELDRICK TAYLOR, A DEUX SECONDES DE LA GLOIRE

Boxeur magnifique, héritier de Ray Leonard, Meldrick Taylor aurait pu devenir la grande star de la fin du XXe siècle. Mais en 1990, l'Américain s'est incliné face à la légende mexicaine, Julio Cesar Chavez. Un combat qu'il a longtemps dominé, avant de tout perdre à deux secondes de la fin. Dénouement cruel, pour une des plus grandes polémiques de l'histoire pugilistique.

1987. Aux Antipodes, la Coupe du monde de rugby vit ses premières heures. Entre aventure humaine et scepticisme, ce nouveau rendez-vous planétaire va définitivement gagner ses galons lors d'une demi-finale légendaire entre l'Australie et la France. Un match sublimé par l'essai victorieux de Serge Blanco à la dernière minute. Un essai au bout du temps, et au bout du monde.

EPISODE 54 - MILLER, LA NUIT DU CHASSEUR

Reggie Miller fait partie des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA. Des plus grandes gueules de l’histoire de la Ligue, également. Si bien qu'il n'est pas étonnant qu'il ait réussi son plus beau récital sur la scène mythique du Madison Square Garden, en mai 1995. Ce soir-là, Miller a gagné un match de playoffs qui était perdu. En neuf secondes. Et huit points.

Le 2 novembre 2008, le Grand Prix du Brésil a été le théâtre du final le plus fou de l'histoire de la F1. Ce jour-là, Lewis Hamilton a été sacré champion du monde pour la première fois. Jusqu’à trois virages de l’arrivée, la couronne était sur la tête d'un autre, Felipe Massa. Et puis le Britannique l’a arrachée d’un souffle. Fondateur pour Hamilton. Crève-cœur pour Massa.

Christian Laettner. 12e homme de la Dream Team, auteur d'une carrière en demi-teinte en NBA, il reste surtout un des joueurs les plus marquants de l'histoire du basket universitaire. Bardé de titres et d'honneurs avec Duke mais personnage controversé et haï, il a livré un soir de mars 1992 un match en forme de chef-d'œuvre, sublimé par "le shoot entendu autour du monde".

EPISODE 57 - DIABLES ROUGES ET MAITRES DU TEMPS

Mieux vaut tard que jamais : il aura fallu attendre le 26 mai 1999 pour assister au renversement de situation le plus dingue du XXe siècle. Ce jour-là, Manchester United est revenu de nulle part pour décrocher la Ligue des champions aux dépens du Bayern Munich (2-1). Aucune autre équipe que celle d'Alex Ferguson n'était plus prédisposée à réussir un tel coup.

EPISODE 58 - ET RAQUIL SURGIT DE NULLE PART...

Marc Raquil est peut-être l'incarnation ultime de cette série de Grands Récits baptisée "Sur le fil". Un soir d'août 2003, dans un Stade de France fiévreux comme jamais, le Français est revenu d'on ne sait trop où pour arracher un podium sur le 400m des Championnats du monde. Une dernière ligne droite inoubliable, marque de fabrique d'un athlète pas comme les autres.

SCANDALES ET CONTROVERSES

1919. Le scandale des Black Sox secoue les Etats-Unis et le monde du baseball. Parmi les joueurs impliqués, Joe Jackson, figure de légende, banni depuis maintenant un siècle. Beaucoup se sont battus et se battent encore pour rétablir son honneur. Mais où se niche la vérité dans cette histoire hors normes où mensonges et faux-semblants sont partout ?

EPISODE 60 - GEOFF HURST, BUT FANTÔME ET CONTROVERSE ETERNELLE

Geoff Hurst est le seul joueur à avoir réussi un triplé en finale de la Coupe du monde. C'était à Wembley, en 1966 et face à la RFA. L'attaquant tient une place à part dans l'histoire de football, de par cet accomplissement. Et parce que l'un de ses trois buts, celui qui a offert le Mondial à l'Angleterre, est accompagné d'un immense doute qui ne sera jamais levé.

Le 16 juillet 1978, Michel Pollentier signe un double coup de maître sur les pentes prestigieuses de l'Alpe-d'Huez : vainqueur de l'étape, le Belge endosse également le maillot jaune. Il ne le portera jamais. Quelques heures plus tard, démasqué, honteux et ridicule, Pollentier était exclu du Tour de France comme un malpropre.

EPISODE 62 - LE MYTHE DE L'IMMACULEE RECEPTION

Du haut de son siècle d'existence, la NFL l'a désigné "plus grand moment de l'histoire de la Ligue". En 1972, les Pittsburgh Steelers ont remporté à l'arraché face à Oakland le premier match de playoffs de leur histoire au prix d'une dernière action aussi invraisemblable que controversée. Une séquence folle, dont le passage à la postérité doit, aussi, beaucoup à son surnom.

Et si la plus iconique des photos de l’histoire du sport n’était que l’illustration d’un trucage ? Sonny Liston s’est-il couché devant Mohamed Ali le 25 mai 1965 ? Depuis cette date, l’Amérique se passionne pour ce combat et ce coup de poing (fantôme ?) dont la portée dépasse le simple cadre du noble art et offre une lumière éclatante sur les années 60, fascinantes comme aucune autre décennie.

EPISODE 64 - ALLEMAGNE 1982, DE LA HONTE A LA HONTE

La RFA a traversé la Coupe du monde 1982 dans une drôle de confusion des sentiments. Vice-champions du monde après leur demi-finale victorieuse et tellement épique contre les Bleus, les Allemands avaient auparavant suscité lors du 1er tour un profond ressentiment. En deux actes : une défaite, puis une victoire. Aussi honteuse l'une que l'autre.

Le 6 janvier 1994, Nancy Kerrigan est lâchement agressée par un inconnu après son entrainement. Ce fait divers est le point de départ du plus grand scandale sportif des années 90. Jalousie, cupidité et stupidité, tous les vils ingrédients sont réunis dans l'affaire Harding - Kerrigan, qui a toute sa place dans l'histoire récente des Etats-Unis.

Capitaine charismatique de l'équipe d'Afrique du Sud de cricket dans les années 90, Hansie Cronje était alors une des personnalités les plus populaires de son pays. Tout le monde l'admirait et l'avait érigé en modèle. Jusqu'à ce que la vérité éclate, réduisant en miettes une carrière et une vie qui s'achèverait peu après sur une note tragique.

EPISODE 67 - DOUZE HOMMES EN COLERE

Invaincus depuis les débuts du basket aux Jeux en 1936 et considérés comme invincibles, les Etats-Unis sont tombés de leur piédestal en 1972 à Munich. Une défaite sur le fil, à la sirène, face au grand rival soviétique. Un dénouement controversé que les douze joueurs américains n'ont jamais digéré. Au point de nouer un pacte : ne jamais récupérer leurs médailles d'argent.

Il y a trente ans, l'Olympique de Marseille émergeait sur la scène européenne. Porté par l'ambition dévorante de son président, un jeune entraîneur et une équipe aussi séduisante que talentueuse, le club phocéen rêve au printemps 1990 de remporter la Coupe d'Europe. Il va échouer aux portes de la finale. Ce sera la fameuse "main de Vata".

Séoul. 24 septembre 1988. Ben Johnson devient champion olympique du 100 mètres. Exceptionnel de puissance, le Canadien explose le record du monde en 9’’79 et écrabouille Carl Lewis, rival qui le hait. Dans trois jours, il sera démasqué. Parce qu’il triche depuis 1981, ce dont tout le monde se doutait - Lewis en tête - mais ne pouvait le prouver, jusqu’à ce faux pas sud-coréen.

EPISODE 70 - RENEE RICHARDS, UN HOMME ET UNE FEMME

Richard Raskind avait tout pour lui. Etudes brillantes, médecin réputé, beau garçon. Sportif de haut niveau, aussi. Il a même disputé l'US Open de tennis à plusieurs reprises dans les années 50. Mais l'homme, malheureux, a voulu devenir une femme. L'histoire de Dick Raskind est devenue celle de Renée Richards, qui a dû se battre pour avoir le droit de jouer sur le circuit WTA.

ITINERAIRES D'ENFANTS PAS GÂTÉS

Graham Hill est une légende du sport automobile. Vainqueur des 24 Heures du Mans, des 500 Miles d'Indianapolis et double champion du monde de Formule 1, l'Anglais à la moustache a laissé une empreinte indélébile. Son fils, Damon, a suivi ses traces. Mais c'est un sinueux chemin, doublé d'un long travail de deuil, celui du père disparu, qui l'a hissé jusqu'aux sommets.

Avant de devenir le plus jeune champion du monde des poids lourds, Mike Tyson a dû s’extirper d’une enfance faite de misère, délaissement et délinquance. Livré à lui-même et lancé sur la mauvaise voie, il a été sauvé par un père spirituel et bientôt adoptif, Cus d’Amato. Sans lui, rien n’aurait été possible.

Piégé à Belgrade lors des bombardements de l'OTAN en 1999, Novak Djokovic, alors âgé de 12 ans, prit le pari de continuer à s'entraîner malgré le danger. S'il n'avait pas attendu cet événement tragique pour nourrir son ambition et sa passion du tennis, doit-on s'étonner de la fureur avec laquelle, quelques années plus tard, il a débarqué sur le circuit ?

Zlatan Ibrahimovic est un footballeur à part. Parce qu'il est un type pas comme les autres. Né en 1981 à Malmö, ce fils d'immigrés yougoslaves s'est construit au cœur d'un pays qui n'avait pas de place pour les gars comme lui. Dans l'adversité et après une jeunesse chaotique, Ibra ne s'est jamais renié et a réussi sa carrière sans faire de concession.

Michael Oher a disputé deux Super Bowls dans les années 2010. Il en a même remporté un. Il partait pourtant de loin et a dû surmonter toutes les difficultés possibles et imaginables dans son enfance. Son histoire est de celle dont on fait des films. Hollywood ne s'en est d'ailleurs pas privé.

EPISODE 76 - GARRINCHA, ENFANT BOITEUX ET GENIE INSAISISSABLE

L'histoire du football brésilien regorge de destins glorieux ayant pris leur source dans la pauvreté. Garrincha ne déroge pas à la règle. Mais le plus magnifique dribbleur jamais vu sur un terrain dut aussi surmonter une infirmité de naissance, avec ses deux jambes tordues et de taille différente.

Les grands récits Les Grands Récits en podcast : Manute Bol, le géant de 2,31m qui a pris feu à trois points 27/06/2019 À 07:54